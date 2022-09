Απίστευτες εικόνες στη Ρουμανία, με τον προπονητή της Λέφτσι Μπακού Λαουρέντιου Ρέγκενκαμπφ να χτυπάει τη σύζυγό του, Αναμαρία Προντάν στη μέση του δρόμου.

Το συμβάν κατεγράφη στην κάμερα ενός φίλου της γνωστής στη Ρουμανία Προντάν, η οποία υπήρξε playmate, μοντέλο του playboy, αλλά και ατζέντης ποδοσφαίρου.

Στο περιστατικό φαίνεται ο Ρέγκενκαμπφ να τις ρίχνει ακόμη και μπουνιές και εκείνη να προσπαθεί επίσης να τον χτυπήσει, ενώ στη συνέχεια ρωτά τον οδηγό του αυτοκινήτου της αν έχει το ξύλο on camera.

Romanian football in 1 min 25 secs.

Playmate/football agent Anamaria Prodan fighting her husband Reghecampf in the street, then asking her driver: ‘You filmed this, right?’

AMP and Reghe are divorcing and have been fighting in the media for more than a year.

📽 CanCan pic.twitter.com/aptgAhEAhA