Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα επεισόδια στο Περιστέρι

Ο αγώνας του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 25η αγωνιστική της Super League, σημαδεύτηκε από επεισόδια στο φινάλε του αγώνα, γεγονός που έφερε και την τιμωρία των δύο ομάδων από τη ΔΕΑΒ.

Μία ένταση μεταξύ των οπαδών του Ατρομήτου και της ΑΕΚ, οδήγησε σε επέμβαση των ΜΑΤ στο Περιστέρι και η ΔΕΑΒ επέβαλλε πρόστιμα στις δύο ομάδες, για τη συμπεριφορά των οπαδών τους.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

3. Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους, εκτοξεύοντας εκατέρωθεν διάφορα αντικείμενα, ενώ φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ επιτέθηκαν, καθ΄ ον χρόνον εξέρχονταν από τη θύρα 1 του γηπέδου, με πέτρες και σιδερένια δίφραχτα, εναντίον των Αστυνομικών οργάνων, που είχαν κινηθεί για λόγους ασφαλείας έξω από την ίδια θύρα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€),

ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.