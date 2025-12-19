Πρόταση γάμου στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

Η νίκη του Ολυμπιακού με 107-84 κόντρα στην αδύναμη φέτος Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague μπορεί να ξεχαστεί γρήγορα από τους περισσότερους οπαδούς των Πειραιωτών, όχι όμως και από ένα ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένας φίλος των “ερυθρόλευκων” αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, στο περιθώριο του Ολυμπιακός – Βιλερμπάν στην κερκίδα του ΣΕΦ και η μοναδική στιγμή κατεγράφη και από τις κάμερες στο γήπεδο.

Η πρόταση γάμου είχε λοιπόν και θετική απάντηση, με το ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά τους στις κερκίδες του ΣΕΦ και να ετοιμάζεται πλέον να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ.