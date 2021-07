Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον ακοντισμό, στο πρωτάθλημα Κ20, κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο με επίδοση 61,18 μ.

Θρίαμβος για την Ελίνα Τζένγκο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 που διεξάγεται στο Ταλίν της Εσθονίας. Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πρώτη της βολή έστειλε το ακόντιο στα 61.18 μ. και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Στη δεύτερη θέση έμεινε η Βιλάγκος από την Σερβία με 60.44μ. ενώ η Φινλανδή Άλανεν πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 54.80μ.

Laying down a marker!



Elina Tzengko opens her campaign with 61.18m in the first round of the women’s javelin final. 💥



Although Adriana Vilagos responds with 60.44m on her first throw. 👀

#Tallinn2021 pic.twitter.com/0zj8xdVBmQ