Πρωτέας – Αθηναϊκός 56-94: Η ομάδα της Καλτσίδου ήταν σαρωτική και κατέκτησε το τέταρτο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών στην ιστορία της

Αθηναϊκός θριαμβευτής και Κυπελλούχος Ελλάδας στις γυναίκες για 4η φορά στην Ιστορία του! Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου δεν βρήκαν αντίσταση και πέτυχαν επιβλητική νίκη με 94-56 απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης.

Η Αλέξις Πρινς ήταν η MVP του τελικού, έχοντας 20 πόντους (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές),3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 21’18” που έμεινε στο παρκέ για τον Αθηναϊκό. Προς το τέλος του ματς ανέβασε τα νούμερά της και η Έλενα Τσινέκε, που έφτασε τελικά κι εκείνη στους 20 πόντους. Από πλευράς Πρωτέα, πάλευε μόνη της η Σάνον Ράιν, που είχε 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ο Αθηναϊκός κυνηγάει πια δύο ακόμα τίτλους, αφού θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Α1 Γυναικών και με τη Μερσίν στους τελικούς του EuroCup Women.

Η ομάδα του Βύρωνα είχε κατακτήσει τρία διαδοχικά τρόπαια στον θεσμό το 2010, το 2011 και το 2012. Ο Πρωτέας Βούλας έμεινε με το ένα τρόπαιο, αυτό που είχε κατακτήσει το 2013 στον Βόλο.

Τα δεκάλεπτα: 9-21, 23-44, 39-68, 56-94

ΠΡΩΤΕΑΣ (Δεσποτάκης): Στολίγκα 3 (1/7 τρίποντα), Ντέμο, Ανδρικοπούλου (0/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Σακελλαρίου (0/6 σουτ), Μπόικο 3 (1/4 τρίποντα), Αράπογλου 2, Τζένσεν 7 (0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τουμπανιάρη 2 (3 ριμπάουντ), Μάλι 11 (1.5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ράιαν 28 (13/19 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα 2, Τσινέκε 20 (2), Χαιριστανίδου, Σταμάτη 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίντερμπερν 4 (5 ασίστ), Παυλοπούλου 5 (1/1 τρίποντο,5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Λούκα 7 (1), Τάντιτς 4 (5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Αλεξανδρή, Πρινς 20 (4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παρκς 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ανίγκουε 16 (6/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Πρωτέα: 20/39 δίποντα, 3/30 τρίποντα, 7/9 βολές, 25 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 10 επιθετικά), 12 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά του Αθηναϊκού: 24/40 δίποντα, 12/20 τρίποντα, 10/14 βολές, 35 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 7 επιθετικά), 29 ασίστ, 12 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 13 λάθη

Οι κατακτήσεις ανά ομάδα

Ολυμπιακός – 6 τίτλοι (2025, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016)

Αθηναϊκός – 4 τίτλοι (2026, 2012, 2011, 2010)

Εσπερίδες Καλλιθέας – 4 τίτλοι (2009, 2008, 2007, 2006)

Παναθηναϊκός – 3 τίτλοι (2024, 2023, 2000)

Σπόρτινγκ – 3 τίτλοι (2005, 1999, 1996)

ΑΝΟ Γλυφάδας – 2 τίτλοι (2003, 2002)

ΔΑΣ Άνω Λιοσίων – 2 τίτλοι (2004, 2001)

ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού – 2 τίτλοι (2015, 2014)

Πρωτέας Βούλας – 1 τίτλος (2013)

ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών – 1 τίτλος (1998)

Απόλλων Καλαμαριάς – 1 τίτλος (1997)