Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός 80-76: Η ομάδα του Δεσποτάκη σόκαρε το τριφύλλι και προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Κυπέλλου Γυναικών στο μπάσκετ

Ο Πρωτέας Βούλας έκανε την απόλυτη έκπληξη στον πρώτο ημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου Γυναικών στο μπάσκετ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 80-76. Η ομάδα των νοτίων προαστίων πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Παναθλητικός – Αθηναϊκός. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (29/3) στις 17.45.

Ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο φαβορί του αγώνα, ωστόσο οι παίκτριες του Πρωτέα Βούλα βρέθηκαν σε εκπληκτική ημέρα και κατάφεραν να πανηγυρίσουν μία ιστορική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών.

Η ομάδα που κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο Πρωτέας, ο οποίος ξεκίνησε με ένα 9-2 (4’40’’) και έφτασε στο 17-8 (8’) με την Σακελλαρίου να μετρά 2/2 τρίποντα. Η διαφορά έφτασε στο +12 (21-9. 9’10’’) με την Ράιαν να ευστοχεί.

Η Σακελλαρίου συνέχισε για το 3/3 από τα 6μ75 (24-15, 12’20’’) με τις «πράσινες» όμως να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Πίεσαν περισσότερο στην άμυνα, πήραν ριμπάουντ, η Σταμολάμπρου από μακριά έγραψε το 24-18 (12’30’’), ένα σουτ που ήταν και το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισό, όπου μέτρησε 1/11. Η απόσταση μειώθηκε ακόμη περισσότερο με την Σπανού να γράφει το 28-26 (15’45’’) με τέσσερις συνεχόμενους πόντους και να δίνει την ασίστ στην Πρινς για το προβάδισμα (28-29, 18’45’’). Με την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου ο Πρωτέας κατάφερε να ανακτήσει να ηνία για το 31-29.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +4 (33-37, 22’20’’), η Τζένσεν μείωσε (36-37, 22’30’’), αλλά από το σημείο αυτό και μετά το «τριφύλλι» έκαν ένα 9-0 για να φτάσει στο +10 (36-46, 26’20’’) με τις Πρινς και Μπράουν να μπαίνουν δυναμικά στην εξίσωση. Ο Πρωτέας βρήκε το δρόμο προς το καλάθι μετά από ένα πεντάλεπτο για το 39-36 (27’) με την Μάλι να μειώνει ακόμη περισσότερο από τα 6μ75 (45-51, 29’) και την Μπόικο να φέρνει την ομάδα της ακόμη πιο κοντά (48-53) με ένα ακόμη μακρινό σουτ.

Η Οκοσούν ευστόχησε για το 48-55, αλλά το τρίποντο της Ανδρικοπούλου έφερε τις δύο αντιπάλους σε απόσταση αναπνοής (53-55, 32’20’’) και αυτό της Αναστασοπούλου έδωσε το προβάδισμα και πάλι στον Πρωτέα (56-55, 33’50”). Η Κριμίλη απάντησε (56-57, 34’30”), αλλά η Αναστασοπούλου ήταν εκεί για το 60-57 (35′). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τις Πρινς και Φιτζέραλντ να γράφουν το 60-61 (36’20”) και την δεύτερη να διαμορφώνει και το 62-64 (37′). Η Σακελλαρίου επέστρεψε με ένα ακόμη τρίποντο για το 67-64 (38′) και πάσαρε στην Μάλι για το 69-64 (38’40”). H Μπράουν ευστόχησε από τα 6μ75 (69-67, 38’40”), αλλά στη συνέχεια μέτρησε 1/3 βολές για το 69-68 με 14” στο ρολόι με την Φιτζέραλντ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια (70-70) και να στέλνει το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η Μάλι ευστόχησε για το 72-70, ακολούθησε η Σπανού για το 72-73 με την Τζένσεν να ευστοχεί για τρεις και το 75-73 με 18” για το τέλος και της παράτασης. Μάλι και Φιτζέραλαντ από τη γραμμή έγραψαν το 80-76 με τον Πρωτέα να κατακτά την νίκη και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Διαιτητές: Μπακάλης, Ταρενίδης, Κανελλίδης.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-12, 31-29, 48-53, 70-70 (κ.α.), 80-76.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δεσποτάκης): Στολίγκα 2, Ανδρικοπούλου 8 (2), Σακελλαρίου 14 (4), Μπόικο 4 (1), Τζένσεν 16 (2), Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 13 (1), Μάλι 17 (1τρ. 12ρ.), Ράιαν 6.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 19, Σταμολάμπρου 4 (1), Μπράουν 15 (2τρ, 11ρ.), Γαλανόπουλος 2, Σπανού 11 (16ρ.), Κριμίλη 5, Πρινς 13.