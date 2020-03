Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε παίκτη του ισπανικού πρωταθλήματος είναι γεγονός, με τον Εζέκιελ Γκαράι της Βαλένθια να αποκαλύπτει το γεγονός μέσα από το instagram.

Ο Αργεντινός αμυντικός των “νυχτερίδων” είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη La Liga και έγινε γνωστό ότι είναι θετικός στον νέο ιό.

«Το 2020 δεν άρχισε καλά για εμένα. Βρέθηκα θετικός στον κορωνοϊό. Νιώθω καλά και το μόνο που πρέπει να κάνω είναι ακούσω πιστά όσα μου πουν οι γιατροί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γκαράι στο instagram, σε μία προσπάθεια να ενημερώσει και τον κόσμο σχετικά.

A post shared by Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) on Mar 15, 2020 at 3:31am PDT

Ezequiel Garay has tested positive for COVID-19. He's first footballer from La Liga to get the virus. pic.twitter.com/USi9j03xQ2