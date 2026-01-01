Αθλητικά

Πρωτοχρονιά με Premier League: Που θα δείτε Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τότεναμ

Η Αγγλία παίζει μπάλα την Πρωτοχρονιά
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Chris Radburn

Η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει ούτε την Πρωτοχρονιά στην Αγγλία, με την Premier League να έχει φουλ δράση.

Η Premier League παίζει μπάλα με τη διεξαγωγή της 19ης αγωνιστικής, όπου η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σάντερλαντ, ενώ η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Λιντς στο Άνφιλντ και η Μπρέντφορντ θα κοντραριστεί με την Τότεναμ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι.

Όλες οι αναμετρήσεις της Premier League θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Nova, ενώ οι αγώνες της Championship από την Cosmote TV.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

14:30 Championship: Μπλάκμπερν – Ρέξαμ / COSMOTE SPORT 1 HD
17:00 Championship: Σαουθάμπτον – Μίλγουολ / COSMOTE SPORT 1 HD
17:00 League One: Γουίκομ – Κάρντιφ / COSMOTE SPORT 2 HD
19:30 Premier League: Λίβερπουλ – Λιντς / Novasports Premier League
19:30 Premier League: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ / Novasports Prime
19:30 Championship: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Λέστερ / COSMOTE SPORT 1 HD
22:00 Premier League: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι / Novasports Premier League
22:00 Premier League: Μπρέντφορντ – Τότεναμ / Novasports Prime

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
239
170
149
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo