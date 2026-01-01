Πρωτοχρονιά με Premier League: Που θα δείτε Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τότεναμ

Η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει ούτε την Πρωτοχρονιά στην Αγγλία, με την Premier League να έχει φουλ δράση.

Η Premier League παίζει μπάλα με τη διεξαγωγή της 19ης αγωνιστικής, όπου η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σάντερλαντ, ενώ η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Λιντς στο Άνφιλντ και η Μπρέντφορντ θα κοντραριστεί με την Τότεναμ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι.

Όλες οι αναμετρήσεις της Premier League θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Nova, ενώ οι αγώνες της Championship από την Cosmote TV.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

14:30 Championship: Μπλάκμπερν – Ρέξαμ / COSMOTE SPORT 1 HD

17:00 Championship: Σαουθάμπτον – Μίλγουολ / COSMOTE SPORT 1 HD

17:00 League One: Γουίκομ – Κάρντιφ / COSMOTE SPORT 2 HD

19:30 Premier League: Λίβερπουλ – Λιντς / Novasports Premier League

19:30 Premier League: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ / Novasports Prime

19:30 Championship: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Λέστερ / COSMOTE SPORT 1 HD

22:00 Premier League: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι / Novasports Premier League

22:00 Premier League: Μπρέντφορντ – Τότεναμ / Novasports Prime