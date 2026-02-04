Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό πριν τον ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Σισοκό

Δίχως τον Μούσα Σισοκό θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον αποψινό (4/2/2026, 20:30) πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson.

Ο νεοαποκτηθείς Γάλλος μέσος αναμενόταν να μπει στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στην προπόνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μούσα Σισοκό έκανε μαγνητική καθώς ένιωθε ενοχλήσεις μετά από μία κλωτσιά που δέχθηκε, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί ένα οίδημα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ καταστρώνει τα πλάνα του για τη μεγάλη μάχη με τον ΠΑΟΚ δίχως τον πολύπειρο χαφ.