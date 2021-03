Μία επική πρόκριση με τεράστια ανατροπή πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ της Τζέσκι Πεγκούλα και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Maimi Open, όπου καλείται να κάνει την υπέρβαση κόντρα στην τρομερή Ναόμι Οσάκα.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε εντυπωσιακά, ξέφυγε με 4-2 στο πρώτο σετ και δεν δυσκολεύτηκε να το κατακτήσει με 6-4, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, όμως, η Σάκκαρη έδειξε σημάδια κατάρρευσης, με την Αμερικανίδα να φτάνει άνετα στο 6-2 και στην ισοφάριση (1-1).

Στο τρίτο και μετά από μία μεγάλη μάχη, η Πεγκούλα ανέβασε… στροφές και με τέσσερα διαδοχικά κερδισμένα games έφτασε στο 5-3. Μέχρι εκεί όμως… Η Σάκκαρη αφυπνίστηκε στο κατάλληλο σημείο, σημείωσε αρχικά το break και «σώζοντας» πέντε match points (5-5) έστειλε τον αγώνα στο tie break. H Πεγκούλα βρέθηκε και πάλι μία ανάσα από τη νίκη, δημιουργώντας νέο match point (6-5), αλλά η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε με τρεις διαδοχικούς πόντους να «αρπάξει» την πρόκριση, γράφοντας το 7-6(6).

«Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που έρχονται και βλέπουν τους αγώνες μου. Είναι σπουδαίο που έχω πάντοτε την υποστήριξή τους. Το να αγωνίζομαι και να νικώ για την χώρα μου είναι δύο από τους λόγους που παίζω τένις. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες. Είμαι υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα», δήλωσε η Σάκκαρη.

The Spartan survives 💪 @mariasakkari outlasts Pegula, 6-4, 2-6, 7-6(6) to secure her spot in the quarterfinals! #MiamiOpen pic.twitter.com/BXOYDdcUUm

What a game! 😳@mariasakkari saved 5 match points and after the 9th deuce is able to hold serve!#MiamiOpen pic.twitter.com/NxdRJbuLMh