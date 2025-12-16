«Πυρά» από Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Με πλήγωσε που δεν είχαν πρόβλημα να φύγω»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να ορθοποδήσει τα τελευταία χρόνια και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Ένας από τους παίκτες που έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα και έφτασε να πάρει το περιβραχιόνιό της, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες.

Μιλώντας στο “Canal 11”, ο Μπρούνο Φερνάντες αναφέρθηκε στην αφοσίωσή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την απόφασή του να παραμείνει στην ομάδα παρά την καλή πρόταση που είχε δεχθεί, στο ότι η διοίκηση της ομάδας τον έκανε να νιώθει ότι δεν τον θέλει στην ομάδα, αλλά και στην παρουσία του Ρούμπεν Αμορίμ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να συνεχίσει στους “κόκκινους διαβόλους’.

“Μέχρι να κερδίσεις τρόπαια δεν σε εκτιμούν τόσο πολύ, ανεξάρτητα από την ομάδα και το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεσαι. Ήμουν πολύτιμος και αυτό που με εκτιμά περισσότερο είναι η ομάδα μου, αν και τελευταία νιώθω ότι βρίσκομαι σε λεπτό πάγο. Στην Αγγλία, όταν ένας παίκτης αρχίζει να πλησιάζει τα 30, αρχίζουν να σκέφτομαι ότι χρειάζεται ανακαίνιση. Είναι σαν τα έπιπλα.

Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά. Θα μπορούσα να είχα φύγει στην τελευταία μετεγγραφική περίοδο, θα είχα κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα, επρόκειτο να έφευγα πριν από μια σεζόν – δεν θα πω πού – αλλά θα είχα κερδίσει πολλά τρόπαια εκείνη τη σεζόν.

Αποφάσισα να μείνω, επίσης για οικογενειακούς λόγους, αλλά επειδή αγαπώ πραγματικά τον σύλλογο. Η συζήτηση με τον προπονητή με έκανε επίσης να μείνω. Αλλά από την πλευρά του κλαμπ, ένιωσα λίγο, “αν φύγεις, δεν είναι τόσο άσχημα για εμάς”. Με πληγώνει λίγο.

Περισσότερο από το να με πληγώνει, με στεναχωρεί γιατί είμαι ένας παίκτης που δεν έχει τίποτα να επικρίνει. Είμαι πάντα διαθέσιμος, παίζω πάντα, καλά ή κακά. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Μετά, βλέπεις πράγματα γύρω σου, παίκτες που δεν εκτιμούν τόσο πολύ τον σύλλογο και δεν τον υπερασπίζονται τόσο πολύ, αυτό σε στενοχωρεί” ανέφερε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Για το ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ: “Το άτομο που μου μίλησε ήταν ο πρόεδρος της Αλ Χιλάλ, ο οποίος με κάλεσε απευθείας. Ο Ρούμπεν Νέβες μου έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Ήθελαν να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Αλ Χιλάλ. Ήταν ήδη ένα ενδιαφέρον που προερχόταν από την εποχή του Ζόρζε Ζεσούς, με είχε ήδη καλέσει το 2023“.