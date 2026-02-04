Ράφα Μπενίτεθ: «Ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε απορημένος στις δηλώσεις του για το πέναλτι που υπέπεσε ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Μπενίτεθ χαρακτήρισε αχρείαστο το πέναλτι του έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, πάνω στον Γιακουμάκη, με το οποίο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη και σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης.

Τα λόγια του Μπενίτεθ

Για το που νομίζει ότι κρίθηκε η αναμέτρηση: «Στο πρώτο μέρος ο αντίπαλός μας είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς και αυτό προήλθε από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει.

Ενώ στο δεύτερο μέρος μπήκαμε πολύ καλύτερα και καταφέραμε και είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δυστυχώς έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι και ουσιαστικά εκεί κρίθηκε το παιχνίδι».

Για το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο ματς: «Όπως φάνηκε, μιας που στο πρώτο μέρος ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος από εμάς, θέλησα να βάλω τον δεύτερο επιθετικό έτσι ώστε να έχουμε τον Τετέι να παλεύει για τις πρώτες μπάλες και τον Κάρολ από κοντά να παίρνει τις δεύτερες μπάλες έτσι ώστε να γίνουμε και εμείς πιο επικίνδυνοι.

Θεωρώ πως ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο μέρος, ήμασταν πιο επικίνδυνοι σε σχέση με το πρώτο, αλλά και πάλι, ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα».

Για το τι σημαίνει αυτό το ματς ενόψει της ρεβάνς στην Θεσσαλονίκη: «Σίγουρα το ότι πρέπει να πάμε εκεί για να κερδίσουμε».