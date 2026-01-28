Ράφα Μπενίτεθ: «Έχουν γίνει λάθη, εγγυώμαι ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι – Ντεμπούτο με Κηφισιά ο Αντίνο»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ματς με τη Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το ματς στη συνέντευξη Τύπου, αλλά και για τη γενικότερη πορεία του “τριφυλλιού”.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επισήμανε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στον Παναθηναϊκό και ο ίδιος ανέλαβε την ομάδα για να τα διορθώσει, εγγυώμενος ότι η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική την επόμενη χρονιά. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε όμως και στις μετεγγραφές και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Σαντίνο Αντίνο, για τον οποίο αποκάλυψε ότι θα κάνει πιθανότατα ντεμπούτο κόντρα στην Κηφισιά.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν χτες την ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Να έχουν μια γρήγορη ανάρρωση όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο, είναι τραγικό να γίνονται τέτοια πράγματα».

Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί, αλλά έχει απέναντί του έναν μεγάλο αντίπαλο, με πρεστίζ. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε αυτό το ματς με τόσες απουσίες; Σκέφτεστε να αλλάξετε την διάταξη;

«Νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε τα πράγματα με προοπτική. Είμαι χαρούμενος που είμαστε μέσα και στις τρεις διοργανώσεις που ξεκινήσαμε. Αν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε, ίσως όχι. Όταν ήρθαμε είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες και την τελευταία εβδομάδα ακόμα περισσότερους. Αλλά όταν παίζεις τόσα παιχνίδια πάντα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Έχουμε προκριθεί, έχουμε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου και παλεύουμε για το καλύτερο στο πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο ψηλά, αλλά όταν ήρθαμε, πριν 3 μήνες, με 2 παιχνίδια την εβδομάδα, αυτά είναι τα αποτελέσματά μας. Ρωτήθηκε πριν ο Πάντοβιτς για την σταθερότητα, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο να την βρεις. Υπήρχαν κάποιες ανισορροπίες στην ευρωπαϊκή λίστα, οι τραυματισμοί δεν μας βοηθούν, όπως και οι τιμωρίες. Δεν θα έχουμε τόσο πολλές επιλογές, αλλά παλεύουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε από κάποια διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε όλες. Δεν είμαστε στο 100%, για αυτό είμαι κι εγώ εδώ. Έχουν γίνει λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν τα έχουμε διορθώσει όλα. Αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή την στιγμή 7 παίκτες έχουν αποχωρήσει, προσπαθούμε να φέρουμε άλλους. Πριν με ρωτήσετε, ναι, δουλεύουμε σκληρά και σε αυτό. Αυτό που είπαμε με τον πρόεδρο και την διοίκηση είναι ότι για να τα διορθώσουμε όλα θα χρειαστούν διάφορες μεταγραφικές περίοδοι. Έχοντας συζητήσεις με ποδοσφαιριστές, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να έρθουν, αλλά ζητούν περισσότερα χρήματα, χρόνο συμβολαίου, οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να φέρεις παίκτες τον Ιανουάριο είναι δύσκολο. Για εμάς που βρισκόμαστε μέσα σε τρεις διοργανώσεις είναι κάτι θετικό. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που κάνουμε στο πρωτάθλημα, πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αυτά έχουμε όμως αυτή την στιγμή. Αλλάζουμε τον πιλότο, βάζουμε άλλο πιλότο. Προσπαθείς κατά την διάρκεια της μάχης να αλλάξεις τον πιλότο, να βελτιωθείς έστω και λίγο. Προσπαθούμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές που θέλουν να είναι εδώ και να κρατήσουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Να φέρουμε παίκτες που ανήκαν στην ελληνική αγορά για να βελτιώσουμε το επίπεδο της ομάδας, το να φέρουμε παίκτες που ήδη παίζουν απαιτεί να πας στην διεθνή αγορά, να δαπανήσεις χρήματα, δεν είναι εύκολο. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Πόσο θα χρειαστούμε; Έναν μήνα, τρεις μήνες; Σίγουρα τον επόμενο χρόνο θα είμαστε καλύτεροι, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε παίκτες που να αντέχουν την πίεση. Προσπαθώ κι εγώ να δουλέψω σκληρά για να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε ομάδες που έχουν το ίδιο σύνολο για 2-3 χρόνια, οπότε χρησιμοποιώντας την ίδια παρομοίωση είναι σαν να είμαστε σε έναν αγώνα και κατά την διάρκεια να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πάντα. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν ξέρω πόσο σύντομα. Αύριο θα παίξουμε με μια πολύ μεγάλη ομάδα, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά στο φινάλε 11 παίκτες από εδώ, 11 από εκεί, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε κάνει μια καλή πορεία. Θέλουμε να βελτιώσουμε την σταθερότητά μας για να ανέβουμε και στο Πρωτάθλημα».

Ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με μια ομάδα που είναι σε καλή κατάσταση και με έναν σπουδαίο προπονητή. Με δεδομένες και τις απουσίες, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε για να είναι η ομάδα ανταγωνιστική και να διατηρήσει το αήττητο; Το γεγονός ότι γίνονται τόσο πολλές αλλαγές στο ρόστερ, ήταν κάτι που όταν ήρθατε είπατε ότι πρέπει να γίνει ή σας ενημέρωσε το κλαμπ ότι πρέπει να γίνει ένα πρότζεκτ από την αρχή, με πολλές αλλαγές;

«Όσον αφορά τον αγώνα, πράγματι είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, με έμπειρο και καλό προπονητή. Όταν προετοιμαζόμασταν για το ματς με τον Ατρόμητο ξεκινήσαμε αμέσως μετά για την Ρόμα. Ξέραμε ήδη αρκετά πράγματα. Είναι μια ομάδα καλά δομημένη, με φυσικά χαρακτηριστικά, πάνε στο ένας εναντίον ενός, καλή στα στημένα, στις αντεπιθέσεις. Ξέρω καλά πώς παίζουν, γνωρίζω το στυλ του Γκασπερίνι. Δεν έχουμε πολλούς παίκτες στην διάθεσή μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αν κάνουμε κάποια πράγματα σωστά μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Για το πλάνο μας, όταν ήρθα για 2.5 χρόνια μου έλεγαν στην αρχή ότι μπορώ να έρθω και πιο αργά, αλλά ήθελα να έρθω όσο νωρίτερα για να γνωρίσω τον σύλλογο, τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω το κάναμε σωστά. Επειδή τα πράγματα πήγαν καλά στην αρχή μπορεί ο κόσμος να νόμιζε ότι όλα θα γίνουν εύκολα. Αλλά όταν παίζεις με καλύτερες ομάδες, είσαι σε τρεις διοργανώσεις, έχεις απουσίες, τότε πρέπει να αρχίσεις να παίρνεις αποφάσεις. Θέλαμε να πάρουμε αποφάσεις τον Ιανουάριο αλλά και το καλοκαίρι, τον επόμενο Ιανουάριο και το επόμενο καλοκαίρι. Θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε 2-3 μεταγραφικές περιόδους για να γίνουν αυτά που θέλουμε. Δεν είναι εύκολο να φύγουν αυτοί που θες, ούτε να βρεις παίκτες που θέλουν να έρθουν και να μείνουν. Μπορώ να σας εγγυηθώ, έχοντας μια συζήτηση με τους Κορόνα και Κοτσόλη, δουλεύουν με συγκεκριμένα ονόματα, μιλούν μαζί τους, μίλησα κι εγώ με κάποιους. Έχω κάποιες συζητήσεις. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ομάδα αυτή την μεταγραφική περίοδο, ξέροντας όμως ότι δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Δεν θέλουμε να πάρουμε κάποιον για 3-4 χρόνια αν δεν πιστεύουμε ότι θα τον χρειαστούμε και τότε. Θέλουμε παίκτες που όταν έρθουν θα το κάνουν γιατί θέλουν να βρίσκονται εδώ και να κατακτήσουν τίτλους».

Θα είναι έτοιμος για το αυριανό ματς ο Πελίστρι; Αυτή την στιγμή, αν δεν παίξει ο Πελίστρι, έχετε 13 παίκτες διαθέσιμους από την Λίστα Α συν κάποια παιδιά από την Β. Σας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό αγώνα;

«Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δω τώρα. Θα πάμε στο προπονητικό κέντρο, να μιλήσω με τον γιατρό, να δω ποιοι θα είναι στο 100%, γιατί έχουμε και κάποιους με πυρετό. Θα έχουμε παίκτες που θα μπορούν να ανταγωνιστούν. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα ματς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή λίστα ήταν πολύ ιδιαίτερη, όταν ήρθαμε είδαμε ότι παίκτες που ήταν μέσα δεν μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Οι κανόνες δεν μας επιτρέπουν να αλλάξουμε παίκτες και μετά την League Phase έχουμε μόνο 3 αλλαγές. Ο Μιγκέλ και ο Κοτσόλης μου είπαν να μιλήσουμε για αυτό, αλλά δεν υπάρχει λύση. Είμαι χαρούμενος που περάσαμε με όλα αυτά τα προβλήματα. Θα δούμε τι θα γίνει στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα που θα έχουμε την επιλογή να βάλουμε άλλους 3 παίκτες. Συγκεντρωνόμαστε στην Ρόμα, μετά θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».

Δεν είναι όμως άδικο αυτό; Μήπως πρέπει να το ξαναδούν λίγο και στην UEFA; Το λέω γιατί κι εσείς έχετε μια παρουσία σε υψηλό επίπεδο. Μήπως πρέπει να διαμαρτυρηθούν οι προπονητές και οι ομάδες;

«Είμαι στο Συμβούλιο της UEFA. Έλεγα κι εγώ κάποιες σκέψεις όταν έφτιαχναν τα φορμάτ των διοργανώσεων. Ένα από τα ζητήματα ήταν ότι είναι ο Ιανουάριος και έχεις 2 παιχνίδια εκεί. Είναι ευθύνη μου να βελτιώσω το επίπεδο του ποδοσφαίρου όπως μπορώ. Θεωρώ ότι για τις μεγάλες ομάδες δεν χρειάζεται να αλλάξουν πολλά στην λίστα τους. Αλλά χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα, η Φερεντσβάρος πούλησε 2 από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που είχε και στον επόμενο γύρο στην θεωρία θα έχουν χειρότερη ομάδα, ενώ θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο όσο προχωράς. Όταν αντικαθιστάς τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχεις, παίρνεις παίκτες που δεν μπορούν να είναι αυτή την στιγμή καλύτεροι, θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό δεν επηρεάζει πολύ τις μεγάλες ομάδες, είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω στο Συμβούλιο της UEFA για το πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό το ζήτημα».

Όλοι γνωρίζουμε για το τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Εσείς είστε ο υπεύθυνος και ξέρετε καλύτερα απ’ όλους. Ποια είναι για εσάς η άμεση προτεραιότητα; Ο Αντίνο πότε υπολογίζετε να είναι έτοιμος;

«Έχουμε ένα πλάνο, βλέποντας τα ζητήματα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά. Έχουμε 2-3 θέσεις που κοιτάμε, θα έχουμε μετά και μια συζήτηση. Ίσως βρεθείτε σε έκπληξη με αυτά που θα φανούν κατά την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές στο πλάνο μας, βάσει των τραυματισμών που γίνονται. Πχ όταν επέστρεψε ο Ντέσερς και θέλαμε να τον ξαναβάλουμε στην ευρωπαϊκή λίστα, είπα να περιμένουμε λίγο και στο Κόπα Άφρικα τραυματίστηκε, οπότε χάσαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε έναν επιθετικό που ήταν έτοιμος εκείνη την στιγμή. Πρέπει να περιμένεις, έχουμε ένα πλάνο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα τραυματιζόταν για 2+ μήνες ο Κυριακόπουλος. Μετά έρχεται μια προσφορά για τον Τετέ, που προσαρμόζει το μεταγραφικό πλάνο γιατί ο παίκτης ήθελε να φύγει, θα ήταν χαζό να τον κρατήσεις με μια καλή πρόταση. Ο Πελίστρι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να παίξει 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν νιώθει στο 100%, είναι δύσκολο να ανταποκριθεί σε 2 παιχνίδια αυτή την στιγμή. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Υπάρχουν και παίκτες που θα φύγουν. Το ξέρουν, αλλά για το πότε θα φύγουν πρέπει να μιλήσεις με ατζέντηδες, με τον σύλλογο, να δεις τι προσφορές θα έρθουν. Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό του ρόστερ. Μπορεί να έχεις 5-6 παίκτες που στην προπόνηση τους βάζεις μακριά από το διπλό αλλά μετά τους θες έτοιμος για να βοηθήσουν. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Οι φίλαθλοι πρέπει να το πιστέψουν ότι θα το κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι θα συμβεί στον επόμενο αγώνα γιατί έχουμε προκριθεί. Μετά έχουμε την Κηφισιά. Εννοείται ότι πρέπει να νικήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Στον προηγούμενο αγώνα είχαμε 70% κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε σταθεροί. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Θα χρειαστούμε χρόνο, δουλεύουμε σκληρά για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε, θα γίνουμε καλύτεροι. Στο μέλλον είναι σίγουρο αυτό, το εγγυώμαι. Γιατί βλέπω τον τρόπο με τον οποίον δουλεύουμε και το πού βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε πχ ένα καινούριο κτήριο χωρίς να φτιάξεις πρώτα τα θεμέλια.

Όσον αφορά τον Αντίνο, είχαμε χτες μια άσκηση που έπρεπε να κάνει κάποιες ντρίμπλες και να σουτάρει. Κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Προπονείται καλά, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μπορεί να βρίσκεται μέσα στους αγώνες αλλά ίσως παίξει ακόμα και με την Κηφισιά. Αν δεν έχει κάποιο ζήτημα, θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί».

Με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί και ακολουθούν δύσκολα ματς σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, ποιο σκέφτεστε να είναι το πλάνο; Να χτυπήσετε το παιχνίδι με την Ρόμα ή και η ισοπαλία μπορεί να είναι καλή;Π«Αυτό που λέω πολλές φορές είναι ότι πάντα κοιτάμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να πιστέψετε ότι συμβαίνει αυτό. Ετοιμάζω την ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε ποιοι είναι διαθέσιμοι, μετά για την Κηφισιά, μετά για τον ΠΑΟΚ. Επικεντρώνομαι στον αυριανό αγώνα, προσπαθούμε να είμαστε φουλ ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε. Ταυτόχρονα εγώ πρέπει να σκεφτώ και για το ματς με την Κηφισιά και για το Κύπελλο. Ελπίζω ότι κάποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε κάποια πράγματα. Θέλουμε όμως αύριο να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε».