Ράφα Μπενίτεθ για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού: «Πληρώσαμε τα λάθη μας, light το πέναλτι εις βάρος μας»

Ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα μέχρι τις καθυστερήσεις κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, όμως ο Πασάς ισοφάρισε με πέναλτι και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την αναμέτρηση.

«Κάναμε πολλά λάθη και το πληρώσαμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στη Λάρισα. Μάλιστα, τόνισε ότι το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι ήταν «light».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

«Ξέραμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν είδαμε και τον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες να πετύχουμε και τρίτο γκολ, ειδικά προς το τέλος, όμως δεν τα καταφέραμε και τελικά ισοφαριστήκαμε στα τελευταία λεπτά από αυτή τη φάση του πέναλτι.

Κάναμε πολλά λάθη και τελικά το πληρώσαμε στο τέλος κι αυτό είναι κάτι που μας πονάει περισσότερο. Θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι στο τέλος. Γνωρίζαμε πως ο αντίπαλος θα πιέσει, με μπάλες στην περιοχή και σέντρες. Αντιμετωπίσαμε αρκετές από αυτές τις καταστάσεις, όμως στο φινάλε ήρθε αυτό το… light πέναλτι και δεχτήκαμε τελικά το 2-2».