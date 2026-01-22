Ράφα Μπενίτεθ: «Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα»

Ο Παναθηναϊκός πήρε την ισοπαλία με 1-1 στην Ουγγαρία κόντρα στη Φερεντσβάρος και εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μίλησε για το σημαντικό αυτό επίτευγμα.

Ο Μπενίτεθ τόνισε ότι οι πάικτες του τα έδωσαν όλα στο παιχνίδι και αυτό του φάνηκε πιο σημαντικό από το αγωνιστικό πλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός στάθηκε και στη χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι στο πρώτο μέρος, που θα μπορούσε να έχει απλοποιήσει τη δουλειά των πρασίνων.

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ

«Το κυριότερο το γεγονός ότι οι παίκτες τα έδωσαν όλα, περισσότερο κι από το αγωνιστικό πλάνο. Διότι αγωνιζόμασταν απέναντι σε μία καλή ομάδα και πραγματικά τα έδωσαν όλα. Η ομάδα τα πήγε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Πελίστρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε επίσης, πολύ δυνατά, κάναμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μετά είχαμε την άτυχη στιγμή του πέναλτι. Αλλά ακόμα και σε αυτήν περίπτωση είδαμε ότι οι παίκτες αντέδρασαν πολύ καλά και καταφέραμε και φτάσαμε στην ισοπαλία».

Για το πόσο θα βοηθήσει την ομάδα ψυχολογικά το επόμενο διάστημα η πρόκριση στα playoffs: «Ελπίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά. Κι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί το αξίζουν οι ποδοσφαιριστές. Είδαμε μία πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους παίκτες, με πολύ καλή σωστή νοοτροπία. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν.

Και πιστεύω πως αν το κάνουν κι αυτό θα μπορέσουμε να νικήσουμε πολλούς αγώνες ακόμα».