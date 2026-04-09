Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 στο Βαγιέκας κι έτσι η Ράγιο Βαγιεκάνο έγινε το μεγάλο φαβορί για πρόκριη στα ημιτελικά του Conference League, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια εβδομάδα.
Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ 3-0 τελικό: Δεν άντεξε η Ένωση στη Μαδρίτη
Η ΑΕΚ όχι μόνο δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα που θα της έδινε ελπίδες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, αλλά ηττήθηκε με 3-0 στη έδρα της Βαγεκάνο, γεγονός που κάνει την προσπάθειά της πάρα πολύ δύσκολη
ο Πήλιος βρέθηκε στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό γύρισμα από τα αριστερά. η ΑΕΚ κέρδισε όμως κόρνερ
Εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, γυριστή κεφαλιά του Ζίνι στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ
Σουτ του Ζίνι, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
εκτός οι Παλαθόν και Ντε Φρούτος, στις θέσεις τους οι Καμέγιο και Βαλεντίν
Ο Ίσι Παλαθόν εκτέλεσε εύστοχα, δεν έπεσε στην σωστή πλευρά ο Στρακόσα
Την πήρε πίσω την κάρτα στον Ρέλβας ο διαιτητής
Στο ριπλέο, ο Ρελβας πέφτει και η μπάλα δείχνει να βρίσκει στο χέρι στήριξής του
θα τσεκάρει ο ίδιος ο διαιτητής τη φάση
Γκατσίνοβιτς και Ζινι μέσα, Περέιρα και Βάργκα έξω
Υπάρχει έλεγχος της φάσης
Κόντραρε στον πεσμένο Ρέλβας η μπάλα στο γυριστό σουτ του Οσπίνα
Τρομερή κίνηση από Κοίτά αλλά δυνατή η κάθετη που έκανε στον Βάργκα
ο Αλφόνσο Εσπόνο στη θέση του Γκαρσία
Καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η μπάλα έφυγε περίπου ένα μέτρο δίπλα από το αριστερό δοκάρι των γηπεδούχων
ο Κοϊτά το κέρδισε
Κερδισμένο φάουλ από τον Κοϊτά, εκτός μεγάλης περιοχής και από θέση δεξιά
Αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ, άστοχο συρτό σουτ του Αλεμάο
Εκτός οι Ουνάι Λόπεθ και Άκοματς, στις θέσεις τους οι Αλεμάο και Ντίαθ
Ο Κοϊτά ελίχθηκε, έπιασε το μακρινό σουτ, η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και πέρασε κόρνερ
Παίρνει πολλές προσπάθειες ο Πινέδα και οι παίκτες της Ράγιο τον σταματάνε με φάουλ
Στα σώματα το σουτ του Κοϊτά μέσα από τη μεγάλη περιοχή – Έχει ανέβει ψηλά η ΑΕΚ
Θα γίνει αλλαγή ο Μάνταλος
Πρόβλημα ο Μάνταλος, πιάνει το δικέφαλο του δεξιού του ποδιού
Καλύπτεται ο Ουνάι Λόπεθ από το πρώτο ριπλέι
Υπάρχει έλεγχος της φάσης
Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και στο 43' έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Από τρομερή μπαλιά του Γιόβιτς, ο Πήλιος έγινε κάτοχος της μπάλας στην πλάτη της άμυνας της αριστερής πλευράς της Ράγιο, πάτησε περιοχή, έκανε τη σέντρα στον Κοϊτά που ξεμαρκαρίστηκε, όμως το σουτ του σταμάτησε στον αμυνόμενο των γηπεδούχων που είχε καλύψει το τέρμα ενόσω ο Μπατάγια βρίσκονταν εκτός φάσης
Ελάχιστα άουτ η μπάλα σε σουτ του Αλβάρο, αρκετά μέτρα εκτός μεγάλης περιοχής
Κάθετη μπαλιά του Μάνταλου, δυο παίκτες της Ράγιο συγκρούστηκαν προ του Κοϊτά, με τον παιπκτη της ΑΕΚ να παίρνει την μπάλα, να φτάνει απέναλτι στον αντίπαλο πορτιέρε και να γλιστράει σε προσπάθεια για προσποίηση και σουτ, πέφτοντας πάνω στον αντίπαλο
Το γκολ της Ράγιο που ακυρώθηκε
Ο Μάνταλος εκτέλεσε το μακριό φάουλ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Μπατάγια απέκρουσε στη δεξιά του γωνία και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ο Κοϊτά πήρε το "ριμπάουντ", σούταρε, όμως ο αμυνόμενος της Ράγιο έπεσε και παραχώρησε το κόρνερ
Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, και μετά από onfield review ακύρωσε το 2-0, αφού ο Ουνάι Λόπεθ είναι εκτεθειμένος και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα
Δεν μετράει το γκολ - ο διαιτητής έδωσε οφσάιντ - ίδια φάση με το γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός και ακυρώθηκε στο φινάλε του πρόσφατου ντέρμπι
Ο διαιτητής θα τσεκάρει ο ίδιος τη φάση
Ελέγχεται η φάση από το VAR
Υπέροχη ατομική προσπάθεια από τον Κοϊτά, αλλά πεέσαν πολλοί παίκτες της Ράγιο πάνω του, ευνοήθηκε από τις κόντρες, αλλά το σουτ βγήκε με δυσκολία και πήγε πάνω σε αντίπαλο - Ο διαιτητής έδωσε φάουλ αφού ο παιίκτης της ΑΕΚ πέφτοντας βρήκε αντίπαλο στο καλάμι
Κάθετη για τον Ντε <φρούτος που έπιασε το γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή της ΑΕΚ, ο Μουκουντί έβαλε την κόντρα και έδιωξε
η Ράγιο βγήκε από τα δεξιά, η μπαλιά βγήκε, αλλά ο Πινέδα έδιωξε
Κλέψιμο του Περέιρα που ήταν πεσμένος στο έδαφος, ο Γιόβιτς πήρε την μπάλα και πάτησε περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα κόντραρε στην προβολή που έγινε και η μπάλα έφυγε κόρνερ
Ο Γκαρθία κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ από τα αριστερά, αυτός έβγαλε τη σέντρα, ο Ακχομάχ βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι και έκανε το 1-0 για τους Ισπανούς - ο Μουουντί είχε φύγει από τη θέση του για να μαρκάρει τον παικτη που έβγαλε την μπαλιά
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Με τα κιτρινόμαυρα η ΑΕΚ
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της ΑΕΚ και της Ράγιο! Τεράστιο κορεό από τους γηπεδούχους
οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στη θέση τους οι δυο προπονητές
ΑΕΚ ή Ράγιο Βαγεκάνο θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της διοργάνωσης το νικητή του ζευγαριού Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία), στο δρόμο για τον τελικό της Λειψίας
Στο πρώτο ματς εναντίον της Βαγεκάνο η ελληνική ομάδα έχει απέναντί της και την παράδοση που την θέλει να έχει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της επί ισπανικού εδάφους. Σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα
Μία φορά τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει εκεί, το 1977, όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA. Δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα πριν...
Έχουν περάσει 28 χρόνια (1998) από τότε που οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν «μια ανάσα» από τον ημιτελικό του -τότε- κυπελλού κυπελλούχων. Τότε που ο Ντέμης Νικολαϊδης είδε τον αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας να αποκρούει στο 90΄ πάνω στη γραμμή το πλασέ που θα έδινε την πρόκριση στους «4»
Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)
Βοηθοί: Χισάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ
4ος: Ζερεμί Πινιάρντ
VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο)
AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί
Στον πάγκο για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Ζίνι
Στον πάγκο για τη Ράγιο: Καρδένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Μεντί, Όσκαρ Βαλεντίν.
Ο Ραζβάν Μαρίν αποκόμισε ένα χτύπημα από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Νίκολιτς επέλεξε να τον προφυλάξει, καθώς δεν έχει κάτι σοβαρό
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα
Ράγιο Βαγεκάνο: Μπατάλια, Ράτσιου, Τσαβαρία, Λουίς Φελίπε, Λεζέν, Λόπες, Σις, Παλαθόν, Φρούτος, Γκαρθία, Αλχομά
Οι αλλαγές στην 11άδα της ΑΕΚ σε σχέση με το «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι ο Πήλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πένραϊς και ο αρχηγός της ΑΕΚ, Μάνταλος, στο πλευρό του Πινέδα αντί του Μαρίν
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η Ένωση συμμετέχει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο «Βαγέκας» και έφιππη αστυνομία έξω από το γήπεδο
Η ΑΕΚ έχει στο πλευρό της περίπου 800 οπαδούς της, οι οποίοι πήραν θέση στο πάνω διάζωμα του Βαγιέκας, δίνοντας το δικό τους χρώμα
Η ΑΕΚ δίνει ένα ιστορικό παιχνίδι στη Μαδρίτη, καθώς αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγιέκας με στόχο το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του Conference League
