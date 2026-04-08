Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Η παράδοση της Ένωσης κόντρα σε ισπανικές ομάδες και οι θρυλικοί αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η ΑΕΚ βρίσκεται από τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στη Μαδρίτη, για τον πρώτο της αγώνα κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League (09.04.2026, 19:45), με τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί να γίνει σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η ένατη ομάδα από την Ισπανία που βρίσκεται στον δρόμο της ΑΕΚ και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ελπίζει να γίνει ο πρώτος σύλλογος από την Ελλάδα που θα αποκλείσει σε νοκ-άουτ ένα κλαμπ από τη χώρα της Ιβηρικής. Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Ανδαλουσία… η Ένωση έχει βρεθεί απέναντι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε έδρες που δυσκολεύουν κάθε ομάδα.
Μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα που έχει η ΑΕΚ κόντρα σε ισπανικές ομάδες δεν είναι ευνοϊκά, με τις δύο ισοπαλίες κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στους ομίλους του Champions League να ξεχωρίζουν, όπως και η εντός έδρας νίκη κόντρα στην “Βασίλισσα” τη σεζόν 1985-86 με 1-0 για τον Α’ γύρο του Κυπέλλου UEFA.
Η Ένωση κόντρα σε ισπανικές ομάδες έχει ηττηθεί 10 φορές, ενώ “μετράει” ακόμα 5 ισοπαλίες και 10 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ τέθηκε αντιμέτωπη με ισπανικό αντίπαλο ήταν τη σεζόν 2007/08, όταν αντιμετώπισε τη Χετάφε στο Κύπελλο UEFA.
Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ με ισπανικές ομάδες:
2002-03 Όμιλοι Champions League:
ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης – ΑΕΚ 2-2
2003-04 Όμιλοι Champions League:
ΑΕΚ – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-1
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – ΑΕΚ 3-0
2004-05 Όμιλοι Κυπέλλου UEFA:
Σεβίλλη – ΑΕΚ 3-2
Προκριματικά Champions League 2002-2003:
Σεβίλλη – ΑΕΚ 2-0
ΑΕΚ – Σεβίλλη 2-4
2007-08 Τρίτος γύρος Κυπέλλου UEFA:
ΑΕΚ – Χετάφε 1-1
Χετάφε – ΑΕΚ 3-0
2002-03 Φάση των 16 Κυπέλλου UEFA:
ΑΕΚ – Μάλαγα 0-1
Μάλαγα – ΑΕΚ 0-0
2000-01 Φάση των 16 Κυπέλλου UEFA:
ΑΕΚ – Μπαρτσελόνα 0-1
Μπαρτσελόνα – ΑΕΚ 5-0
1988-89 Α’ γύρος Κυπέλλου UEFA:
ΑΕΚ – Μπιλμπάο 1-0
Μπιλμπάο – ΑΕΚ 2-0
1985-86 Α’ γύρος Κυπέλλου UEFA:
ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Ρεάλ Μαδρίτης – ΑΕΚ 5-0