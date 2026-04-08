Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Η παράδοση της Ένωσης κόντρα σε ισπανικές ομάδες και οι θρυλικοί αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η ΑΕΚ βρίσκεται από τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στη Μαδρίτη, για τον πρώτο της αγώνα κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League (09.04.2026, 19:45), με τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί να γίνει σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η ένατη ομάδα από την Ισπανία που βρίσκεται στον δρόμο της ΑΕΚ και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ελπίζει να γίνει ο πρώτος σύλλογος από την Ελλάδα που θα αποκλείσει σε νοκ-άουτ ένα κλαμπ από τη χώρα της Ιβηρικής. Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Ανδαλουσία… η Ένωση έχει βρεθεί απέναντι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε έδρες που δυσκολεύουν κάθε ομάδα.

Μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα που έχει η ΑΕΚ κόντρα σε ισπανικές ομάδες δεν είναι ευνοϊκά, με τις δύο ισοπαλίες κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στους ομίλους του Champions League να ξεχωρίζουν, όπως και η εντός έδρας νίκη κόντρα στην “Βασίλισσα” τη σεζόν 1985-86 με 1-0 για τον Α’ γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Η Ένωση κόντρα σε ισπανικές ομάδες έχει ηττηθεί 10 φορές, ενώ “μετράει” ακόμα 5 ισοπαλίες και 10 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ τέθηκε αντιμέτωπη με ισπανικό αντίπαλο ήταν τη σεζόν 2007/08, όταν αντιμετώπισε τη Χετάφε στο Κύπελλο UEFA.

Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ με ισπανικές ομάδες:

2002-03 Όμιλοι Champions League:

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης – ΑΕΚ 2-2

2003-04 Όμιλοι Champions League:

ΑΕΚ – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-1

Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – ΑΕΚ 3-0

2004-05 Όμιλοι Κυπέλλου UEFA:

Σεβίλλη – ΑΕΚ 3-2

Προκριματικά Champions League 2002-2003:

Σεβίλλη – ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ – Σεβίλλη 2-4

2007-08 Τρίτος γύρος Κυπέλλου UEFA:

ΑΕΚ – Χετάφε 1-1

Χετάφε – ΑΕΚ 3-0

2002-03 Φάση των 16 Κυπέλλου UEFA:

ΑΕΚ – Μάλαγα 0-1

Μάλαγα – ΑΕΚ 0-0

2000-01 Φάση των 16 Κυπέλλου UEFA:

ΑΕΚ – Μπαρτσελόνα 0-1

Μπαρτσελόνα – ΑΕΚ 5-0

1988-89 Α’ γύρος Κυπέλλου UEFA:

ΑΕΚ – Μπιλμπάο 1-0

Μπιλμπάο – ΑΕΚ 2-0

1985-86 Α’ γύρος Κυπέλλου UEFA:

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – ΑΕΚ 5-0