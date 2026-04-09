Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Με Μάνταλο, Περέιρα και Πήλιο η Ένωση, οι ενδεκάδες του προημιτελικού του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη (09.04.2026 19:45, COSMOTE Sport 2, ΑΝΤ1, Newsit.gr) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Conference League. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δυο αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, σε σχέση με το ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού. Ο Μάνταλος ξεκινάει βασικός στη θέση του Μάριν, ενώ ο Πήλιος επιστρέφει βασικός, στη θέση του Πενράις.

Ράγιο Βαγεκάνο: Μπατάλια, Ράτσιου, Τσαβαρία, Λουίς Φελίπε, Λεζέν, Λόπες, Σις, Παλαθόν, Φρούτος, Γκαρθία, Αλχομά

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

Στον πάγκο για την ΑΕΚ οι Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεβ, Πενράις, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα και Ζίνι

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Χισάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ

4ος: Ζερεμί Πινιάρντ

VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο)

AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί