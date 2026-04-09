Ραγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Τα δυο τέρματα των Ισπανών στο πρώτο ημίχρονο, το ακυρωθέν γκολ και οι χαμένες ευκαιρίες του Κοϊτά

Με τα γκολ των Άκοματς (2′) και Λόπεθ (45+2′) η Ράγιο Βαγεκάνο πήγε προηγούμενη 2-0 της ΑΕΚ στα αποδυτήρια του Βαγέκας, στον προημιτελικό των δυο ομάδων για το Conference League.

Η ΑΕΚ πλήρωσε την κακή ανασταλτική της λειτουργία, είχε τέσσερις στιγμές για να βρει δίχτυα με τους Κοϊτά και Βάργκα (δοκάρι ο δεύτερος στο 29′), αλλά δεν μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η ΑΕΚ είδε τον Πέτρο Μάνταλο να βγάζει και πρόβλημα τραυματισμού στο φινάλε του πρώτου μέρους, πιάνοντας το δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.