Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Το «εμπρός αετέ, δικέφαλε» ακούστηκε στη Μαδρίτη

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο (19:45, COSMOTE Sport 2, ΑΝΤ1, Newsit.gr) στη Μαδρίτη, στην πρώτη “μάχη” των δυο ομάδων για ένα “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ έχει για ένα ακόμα εκτός έδρας ματς σημαντική στήριξη από τους οπαδούς της. Εκατοντάδες οπαδοί της Ένωσης βρέθηκαν στο ξενοδοχείο “Novotel” της Μαδρίτης, όπου μεταξύ 12:00 και 14:00 τους δόθηκαν από την ΠΑΕ τα… μαγικά χαρτάκια για το σπουδαίο αποψινό παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο “Βαγιέκας”.

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους της ΑΕΚ ήταν στη συνέχεια η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, “Puerta del Sol”. Από εκεί, η αστυνομία θα συνοδεύσει τους οπαδούς της ομάδας με ειδικό συρμό προς τον σταθμό Portazgo, από όπου θα κατευθυνθούν στο Estadio de Vallecas.

“Εμπρός αετέ Δικέφαλε” τραγουδούν οι φίλοι της ΑΕΚ, που μαζεύονται σιγά σιγά στο σημείο συνάντησης και ετοιμάζονται για το παιχνίδι με την Ράγιο! pic.twitter.com/s1L2eyXT5c — SPORT24 (@sport24) April 9, 2026

Οι φίλοι της Ένωσης έδωσαν το δικό τους παλμό στους δρόμους της Μαδρίτης, τραγουδώντας συνθήματα της ομάδας, μεταξύ αυτών και το “εμπρός αετέ, δικέφαλε”.