Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα 1-1: Πρώτη απώλεια βαθμών για τους Καταλανούς

Την πάτησαν στη Μαδρίτη οι πρωταθλητές Ισπανίας
REUTERS
REUTERS/Isabel Infantes

Η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να κάνει το 3/3 στη La Liga. Οι πρωταθλητές Ισπανίας έμειναν στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη και έχασαν τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα.

Η Μπαρτσελόνα άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο 40′ με πέναλτι του Γιαμάλ.

Οι Καταλανοί δεν βρήκαν δεύτερο γκολ, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος και τελικά κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Πέρες στο 67′.

Οι δύο ομάδες πάλεψαν για τη νίκη μέχρι το φινάλε, με το 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παικτών.

