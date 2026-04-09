Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Αλλάζουν οι διαστάσεις του γηπέδου για το αποψινό παιχνίδι

Αλλάζει το πλάτος του γηπέδου, το μήκος παραμένει αμετάβλητο
REUTERS/Jon Nazca

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (09/04, 19:45, COSMOTE Sport 2, ΑΝΤ1) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Conference League.

Στο ιδιαίτερο γήπεδο των Ισπανών θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές διαστάσεις στο παιχνίδι με την ΑΕΚ από αυτές που έχει στη LaLiga. Ο λόγος της αλλαγής είναι οι νέοι αυστηροί κανόνες που έχει ορίσει η UEFA.

Συγκεκριμένα, οι εξέδρες του Βαγιέκας είναι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Στις αναμετρήσεις της La Liga το πλάτος του αγωνιστικού χώρου φτάνει τα 66,6 μέτρα. Απόψε στο παιχνίδι με την Ένωση για το Conference League το όριο θα είναι στα 64 μέτρα.

Ουσιαστικά οι πλάγιες γραμμές θα μετακινηθούν κατά 1,3 μέτρα προς το εσωτερικό κάθε πλευράς, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από τις κερκίδες.

Το μήκος του γηπέδου παραμένει αμετάβλητο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
133
114
97
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo