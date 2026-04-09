Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Αλλάζουν οι διαστάσεις του γηπέδου για το αποψινό παιχνίδι

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (09/04, 19:45, COSMOTE Sport 2, ΑΝΤ1) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Conference League.

Στο ιδιαίτερο γήπεδο των Ισπανών θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές διαστάσεις στο παιχνίδι με την ΑΕΚ από αυτές που έχει στη LaLiga. Ο λόγος της αλλαγής είναι οι νέοι αυστηροί κανόνες που έχει ορίσει η UEFA.

Συγκεκριμένα, οι εξέδρες του Βαγιέκας είναι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Στις αναμετρήσεις της La Liga το πλάτος του αγωνιστικού χώρου φτάνει τα 66,6 μέτρα. Απόψε στο παιχνίδι με την Ένωση για το Conference League το όριο θα είναι στα 64 μέτρα.

Ουσιαστικά οι πλάγιες γραμμές θα μετακινηθούν κατά 1,3 μέτρα προς το εσωτερικό κάθε πλευράς, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από τις κερκίδες.

El terreno de juego se reduce un metro y treinta centímetros de estrecho por cada lado para cumplir con las medidas de seguridad de UEFA



Το μήκος του γηπέδου παραμένει αμετάβλητο.