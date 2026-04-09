Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Για προληπτικούς λόγους εκτός ο Ραζβάν Μαρίν

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League, με τον Πετρο Μάνταλο να ξεκινάει στην ενδεκάδα αντί του Ραζβάν Μαρίν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός ενδεκάδας τον φορμαρισμένο Ραζβάν Μαρίν κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά η απόφαση του προπονητή της ΑΕΚ έχει εξήγηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Cosmote Tv, που καλύπτει τηλεοπτικά την αναμέτρηση, ο Νίκολιτς επέλεξε τον Μάνταλο για βασικό, καθώς θέλει να προφυλάξει τον Ρουμάνο μέσο από την επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.