Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Η ώρα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τον αγώνα

Η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία στα προημιτελικά του Conference League
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Έτοιμη να γράψει ιστορία είναι η ΑΕΚ. Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η Ένωση συμμετέχει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς απόψε αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία για τη φάση των “8” του Conference League.

Με την ψυχολογία στα ύψη από τη νίκη κορυφής επί του Ολυμπιακού στα πλέι οφ της Super League, η ΑΕΚ θα ψάξει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, προκειμένου να έχει το πάνω χέρι στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο την ερχόμενη Πέμπτη (16/4/2026).

Η προϊστορία δεν είναι με την Ένωση, η οποία μετράει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της επί ισπανικού εδάφους. Σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από το Cosmote 2.

Αθλητικά
