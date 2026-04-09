Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Ραντεβού με την ιστορία για την Ένωση στα προημιτελικά του Conference League

Έτοιμη να γράψει ιστορία είναι η ΑΕΚ. Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η Ένωση συμμετέχει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς απόψε (94/2/2026, 19:45, ANT1, Cosmote 2, Live από το NewsIt.gr) αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία για τη φάση των “8” του Conference League.

Έχουν περάσει 28 χρόνια (1998) από τότε που οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν «μια ανάσα» από τον ημιτελικό του -τότε- κυπελλού κυπελλούχων. Τότε που ο Ντέμης Νικολαϊδης είδε τον αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας να αποκρούει στο 90΄ πάνω στη γραμμή το πλασέ που θα έδινε την πρόκριση στους «4». Μία φορά τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει εκεί, το 1977, όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA. Δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα πριν…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προϊστορία δεν είναι με την Ένωση, η οποία μετράει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της επί ισπανικού εδάφους. Σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη μετά το διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού για τα πλέι οφ της Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει δύο διλλήματα και αφορούν την αριστερή πλευρά, με τους Πήλιο και Πένραις στη θέση του μπακ, ενώ μπροστά τους αν δεν διατηρήσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα ο Περέιρα, τότε φανέλα βασικού θα φορέσει ο Γκατσίνοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Βαλεντίν, Λόπεθ, Αχομάτς, Γκαρθία, Ντε Φρούτος, Αλεμάο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Χισάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ

4ος: Ζερεμί Πινιάρντ

VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο)

AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί

Το πρόγραμα των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Conference League

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) 19:45

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία) 22:00

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 22:00

Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία) 22:00

Πέμπτη 16/4

ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 22:00

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 22:00

ΑΕΚ (Ελλάδα)-Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία) 22:00

Στρασμπούρ (Γαλλία)-Μάιντς (Γερμανία) 22:00

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα)με Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) με Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία)

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)