Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, Χάποελ – Ολυμπιακός και Βαλένθια – Παναθηναϊκός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μεγάλη Πέμπτη με φουλ δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Η αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League και τα παιχνίδια Χάποελ – Ολυμπιακός και Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/4/2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Μεγάλης Πέμπτης είναι πιο πλούσιο από ποτέ με σπουδαίες αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Europa League και του Conference League, κομβικά παιχνίδια για την Euroleague και σπουδαίο αγώνα της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ιταλία.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Πέμπτης (9/4/2026)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ελλάδα World Cup Πόλο

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

19:30 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ UEFA Conference League

20:00 Novasports Start Μερσίν – Αθηναϊκός Eurocup Women

20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Novasports 3HD Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φράιμπουργκ – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάιντς – Στρασβούργο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις

