Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Υψηλού κινδύνου το ματς στη Μαδρίτης με αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν οριστεί να υπάρχουν στο Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ (09.04.2026,19:45, Newsit.gr) για τα προημιτελικά του Conference League, εξαιτίας -και- της αναμενόμενης παρουσίας περίπου 800 Ελλήνων οπαδών στο Βαγιεκάς, σε ένα στάδιο, το οποίο έχει μέγιστη χωρητικότητα 15.000 ατόμων.

Όπως ανακοινώθηκε, στο Δημοτικό Στάδιο Βαγιεκάς θα υπάρχουν περίπου 370 άτομα ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές στην ισπανική πρωτεύουσα. Το Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ έχει κηρυχθεί «υψηλού κινδύνου» από την κρατική επιτροπή κατά της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό, η οποία απαιτεί από τους δύο συλλόγους να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά περιλαμβάνουν απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων με φυσική παρουσία την ημέρα του αγώνα, καθορισμένη ασφαλή ζώνη για τους φιλοξενούμενους οπαδούς και ενισχυμένους ελέγχους πρόσβασης.

Στην επιχείρηση-όπως αναφέρει η ισπανικη “madridactual.es”- συμμετέχουν αξιωματικοί από τη μονάδα επέμβασης της εθνικής αστυνομίας, τη μονάδα πληροφοριών, την κινητή ταξιαρχία, την έφιππη Αστυνομία και τη μονάδα σκύλων, μαζί με προσωπικό από τη Δημοτική Αστυνομία της Μαδρίτης, την SAMUR-πολιτική προστασία, την πυροσβεστική υπηρεσία και φύλακες ασφαλείας και βοηθούς από την ίδια τη Ράγιο Βαγιεκάνο.