Νέα κακή εμφάνιση για την Μπαρτσελόνα και ήττα (1-0) στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο. Δεν μπόρεσε να σκοράρει σε εκτέλεση πέναλτι ο Μέμφις Ντεπάι.

Η… κατηφόρα της Μπαρτσελόνα δεν έχει τέλος. Λίγες ημέρες μετά την ήττα τους από την Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου, οι Καταλανοί έχασαν στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο (1-0), σε ματς για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Το γκολ του Φαλκάο στο 30΄ έδωσε στη Ράγιο Βαγιεκάνο μία τεράστια νίκη που την έφερε στην 4η θέση (προσωρινά) της La Liga μετά από 11 αγωνιστικές.

Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να είχε φύγει με την ισοπαλία από το «Ντε Βαγέκας», αν στο 72΄ ο Ντεπάι ευστοχούσε από το σημείο του πέναλτι (νικήθηκε από τον Ντιμιτριέβσκι).

Η σημερινή ήταν η τρίτη ήττα των «μπλαουγκράνα» σε 10 ματς στο πρωτάθλημα (έχουν 4 νίκες και 3 ισοπαλίες).

Barca just lost to Rayo Vallecano for the first time since 2002.



Depay’s missed penalty didn’t help. pic.twitter.com/XYyVPxlIDF