Η υπερειδική διαδρομή του ΟΑΚΑ θα… σηκώσει την αυλαία του 69ου Ράλι Ακρόπολις, του κορυφαίου αγώνα του WRC.

Η υπερειδική διαδρομή του ΟΑΚΑ είναι υπό κατασκευή, όπως φαίνεται και από το video που “ανέβηκε” στα social media του αγώνα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, “…200 εργαζόμενοι, 1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι, 4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλο, 120 τόνοι χάλυβα και 1.004 μέτρα προστατευτικά στηθαία” θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της Super Special Stage του ΟΑΚΑ.

Όλα αυτά, για έναν χώρο (η κατασκευή του οποίου θα διαρκέσει 8 ημέρες) που θα έχει μια διαδρομή 16 στροφών και θα περιλαμβάνει μία γέφυρα και ένα άλμα.

“Το εγχείρημα της Εκκίνησης ενός αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA και μιας υπερειδικής διαδρομής από τον αγωνιστικό χώρο ενός σταδίου χωρητικότητας 69.000 θεατών, ακόμη και ως σύλληψη εντυπωσιάζει.

Την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, η Ελλάδα θα «μεταδώσει» αυτήν την εικόνα σε 150 χώρες στον κόσμο, με περίπου 50 εκατομμύρια τηλεθεατές να απολαμβάνουν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες το πέρασμα (ανά ζευγάρια) 70 αγωνιστικών αυτοκινήτων από την ασφάλτινη, παράλληλη ειδική διαδρομή συνολικού μήκους 1,95 χλμ., που θα στηθεί εντός του αγωνιστικού χώρου του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.

Δεκάδες χιλιάδες… περισσότερο τυχεροί, θα ζήσουν τη στιγμή από τις κερκίδες του γηπέδου, έχοντας νωρίτερα την ευκαιρία να περιηγηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του, όπου θα εξελίσσονται παράλληλες δραστηριότητες.” έχει αναφερθεί από τους διοργανωτές.

🏟🚧 The Athens Olympic Stadium is getting ready to welcome the @OfficialWRC for the EKO @AcropolisRally EKO Super Special Stage!



🦺 200 construction staff



🪨 1000m3 of gravel



🪵 4000m2 wood



🚨 120 tonnes steel & 1004m safety barriers#AcropolisRally #EKOsssOAKA #WRC pic.twitter.com/JeefBm6rjS