Ραντουκάνου – Σάκκαρη 1-2: Η Ελλάδα έκανε το 2-0 επί της Μεγάλης Βρετανίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του United Cup

Μετά τον Τσιτσιπά, ήταν η ώρα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας να κάνει το "καθήκον" της και να δώσει στην Ελλάδα την κορυφή του ομίλου της - Αντίπαλός της, στους "8 η Ελβετία
Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Έμα Ραντουκάνου, μετά από 4 ανεπιτυχείς προσπάθειες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε 2-1 της 29χρονης αθλήτριας, έκανε το 2-0 στο tie της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup και έδωσε στην Team Hellas την πρωτιά στον 5ο όμιλο και αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, για μια θέση στην τετράδα.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε αλλά νίκησε με ανατροπή τον Μπιλ Χάρις (2-1), ανοίγοντας το.. δρόμο τη πρόκρισης της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup.

Έτσι, ό,τι και να γίνει αργότερα στο μικτό διπλό, η Ελλάδα έχει κερδίσει τη Μεγάλη Βρετανία και θα παίξει την Τετάρτη (07.01.2026) με την Ελβετία των Σταν βαβρίνκα και Μπελίντα Μπέντσιτς, για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν ημιφιναλίστ στο πρώτο United Cup, το 2023.

Οι νικητές των έξι ομίλων του United Cup, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

Περισσότερα σε λίγο…

