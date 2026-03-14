Ράτκλιφ: «Ο Κάρικ κάνει εξαιρετική δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την παραμονή του»

Ο Μάικλ Κάρικ διαδέχτηκε κατάτη διάρκεια της σεζόν τον Ρούμπεν Αμορίμ και με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει τον Τζίμ Ράτκλιφ να τον αποθεώνει.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Premier League και έχει πολύ καλά αποτελέσματα από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μάικλ Κάρικ την τεχνική της ηγεσία, αναγκάζοντας τον Τζιμ Ράτκλιφ να παραδεχτεί δημόσια το έργο του πρώην παίκτη της ομάδας.

Μπορεί ο Κάρικ να ανέλαβε προσωρινά τον πάγκο της ομάδας, όμως μοιάζει να είναι μία λύση που δουλεύει, με τον ισχυρό άνδρα της Γιουνάιτεντ να λέει ότι ακόμα δεν έχουν σκεφτεί τη μονιμότητά του.

«Ο Κάρικ κάνει εξαιρετική δουλειά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να σκεφτούμε για το αν θα μείνει ως μόνιμος.

Σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή το πώς θα εξασφαλίσει η ομάδα μας την παρουσία της στο επόμενο Champions League, μας απομένουν επτά ή οκτώ ακόμη», τόνισε στις δηλώσεις του ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.