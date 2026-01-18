Αθλητικά

Ραζόν Ρόντο για την απογοήτευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Όλα μεγεθύνονται τώρα λόγω της προθεσμίας για τις ανταλλαγές»

Για τον ηγέτη των Μπακς μίλησε ο βοηθός του Ντοκ Ρίβερς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς / REUTERS

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “παλεύει” να επαναφέρει τους Μιλγουόκι Μπακς σε “τροχιά” νικών, την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του “οργιάζουν” και ο Ραζόν Ρόντο έριξε… φως στο εσωτερικό των “ελαφιών”.

Μετά από μία σπουδαία καριέρα ως παίκτης στους Σέλτικς και τους Λέικερς, ο Ραζόν Ρόντο βρίσκεται πλέον ως βοηθός προπονητή στους Μιλγουόκι Μπακς και μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απογοήτευση που υπάρχει στην ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δις πρωταθλητής του NBA, ανέφερε τα εξής: «Για μένα, δεν έχουμε αποδεχτεί το γεγονός ότι ο καθένας παίζει τον ρόλο του με συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι της απογοήτευσης. Προφανώς, ο Γιάννης έχασε πολλά παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό τώρα πώς προσπαθούσαμε να τα πάμε καλά χωρίς εκείνον στο γήπεδο…

Μπορεί να έχουμε μερικές κατοχές όπου δεν φροντίζουμε την μπάλα ή που δεν βγάζουμε άμυνες και εκεί είναι που το χάσμα συνεχίζει να μεγαλώνει. Όλα μεγεθύνονται τώρα λόγω της προθεσμίας για τις ανταλλαγές και των φημών. Παρόλο που είναι μια μικρή αγορά, εξακολουθεί να είναι η ομάδα του Γιάννη. Περνάμε αυτή τη δυσκολία, αλλά έτσι είναι το NBA. Κάθε σεζόν δεν μπορείς να κερδίσεις πρωτάθλημα».

