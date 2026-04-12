Ραζβάν Λουτσέσκου: «Νιώθω ότι επικοινώνησα λίγο με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τις τελευταίες στιγμές με τον πατέρα του, Μιρτσέα, εξηγώντας ότι δεν πέρασε αρκετό χρόνο μαζί του.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έζησε δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να πηγαίνει στη Ρουμανία για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη (7/4/2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουμάνος τεχνικός επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα της Κυριακής βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, εκεί όπου τον περίμεναν δημοσιογράφοι.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στη σκιά της μεγάλης απώλειας του πατέρα του, δήλωσε:

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή και πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ”αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».