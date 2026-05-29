Ραζβάν Λουτσέσκου: Το «έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο σύλλογος αποφασίζει» και το νέο δημοσίευμα από Τουρκία

Η παραμονή ή όχι του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα που συζητιέται τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Τουρκία, καθώς υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα που κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από πλευράς Μπεσίκτας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε χθες (28.05.2026) το “παρών” σε φιλική αναμέτρηση της Στεάουα Βουκουρεστίου του 2006 με την Ραπίντ του 2006, με αφορμή τα 20 χρόνια μετά τον προημιτελικό των δυο ομάδων -εκείνη τη σεζόν- στο Κύπελλο UEFA και αναφέρθηκε στο μέλλον του στον ΠΑΟΚ.

“Είναι δύσκολο να συζητάμε αυτό το θέμα. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη έναν χρόνο. Από τη δική μου οπτική, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με την οποία έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Από εκεί και πέρα, είναι ο σύλλογος που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές κάθε στιγμή”, ανέφερε ο Λουτσέσκου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες είχε δηλώσει και πάλι στην πατρίδα του (PrimaSport) ότι: “Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο”.

Την ίδια στιγμή, νέο δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρεται στο πρέσινγκ που του ‘ασκησε η Μπεσίκτας, για να τον βάλει στο “τιμόνι” της ομάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ της ρεπορτάζ η “Sabah”, ο Λουτσέσκου δέχτηκε πρόταση από τους ανθρώπους της Μπεσίκτας αλλά δεν μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει μαζί τους, δίνοντάς αρνητική απάντηση.