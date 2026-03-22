Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Ο Βινίσιους «λύτρωσε» τη «Βασίλισσα» και την κράτησε στη «μάχη» του τίτλου

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε να χάνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ισοφαρίστηκε με την ανατροπή του σκορ, αλλά ένα γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ της χάρισε τελικά τη νίκη με 3-2, παρότι έμεινε και με παίκτη λιγότερο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Με ένα γκολ του Λούκμαν στο 33′, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε δις μέσα σε ένα τρίλεπτο, με πέναλτι του Βινίσιους Τζούνιορ και πλασέ του Βαλβέρδε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, φέρνοντας… τούμπα το ματς. Οι “ροχιμπλάνκος” δεν τα παράτησαν όμως και με μία “φωτοβολίδα” του Μολίνα στο 66′ έβαλαν ξανά “φωτιά” στο ματς.

Ένα δεύτερο γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ όμως, με υπέροχο πλασέ με πολλά φάλτσα, έδωσε νέο προβάδισμα στη “Βασίλισσα”, η οποία το κράτησε μέχρι τέλους, παρότι έχασε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Βαλβέρδε στο 77′.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε έτσι το “τρίποντο” που τη φέρνει ξανά στο -4 από την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Τέταρτη με 57 βαθμούς έμεινε η Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά χωρίς να κινδυνεύει ουσιαστικά για την 4άδα.