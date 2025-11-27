Ρεάλ Μαδρίτης: Η αγκαλιά των Βινίσιους – Αλόνσο και το «πρέπει να προστατεύσουμε τον προπονητή μας» του Εμπαπέ

Με τον Βινίσιους να κάνει μια τρομερή εμφάνιση και τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει 4 γκολ, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το “διπλό” επί του Ολυμπιακού, με τον Τσάμπι Αλόνσο να γίνεται ο πρώτος προπονητής που οδηγεί τους “μερένγκες” σε νίκη επί ελληνικού εδάφους,

Ο Τσάμπι Αλόνσο δέχθηκε τα τελευταία 24ωρα έντονη κριτική από τα Μέσα στην Ισπανία, ενώ δεν έλειψαν και οι… υπερβολικές φήμες, που τον εμφάνισαν ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ρεάλ Μαδρίτης, σε περίπτωση που η ομάδα έχανε από τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης”.

Σύμφωνα με όσα διαδραματίστηκαν στο “Καραϊσκάκης”, η κατάσταση στα… αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ του Τσάμπι Αλόνσο και του Βινίσιους, δείχνει να εξομαλύνεται, μετά από μια περίοδο που οι σχέσεις τους έδειχναν διαταραγμένες.

Λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης του ματς στο “Καραϊσκάκης” και με τους “μερένγκες” να έχουν επικρατήσει 4-3, ο Αλόνσο φώναξε προς τον Βινίσιους, προτού κατευθυνθούν και οι δυο στα αποδυτήρια και τον πήρε αγκαλιά για ν’ αποχωρήσουν παρέα.

Vinícius Junior was on his way to the locker room after the game, then Xabi Alonso called him back to hug him. pic.twitter.com/XGm8yeKOMo
November 26, 2025

Λίγο μετά, σε δηλώσεις που έκανε, ο Κιλιλαν Εμπαπέ έσταξε μέλι για τους συμπαίκτες του και τον Τσάμπι Αλόνσο και έστειλε μήνυμα ενότητας προκειμένου να μπορέσουν οι “μερένγκες” να πανηγυρίσουν τίτλους στο φινάλε της σεζόν.

“Είμαστε όλοι ενωμένοι. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την Ρέαλ, για τον σύλλογό μας. Είμαι τυχερός που αγωνίζομαι με τέτοιους συμπαίκτες, μου δίνουν εκπληκτικές πάσες. Είμαι τυχερός που τους έχω. Πέτυχα 4 γκολ; Ναι αλλά έχασα 2 εύκολες ευκαιρίες που θα μπορούσα να είχα σκοράρει.

Για έναν δεξιό μπακ είναι εφιάλτης να παίζει απέναντι στον Βινίσιους για 90 λεπτά. Είναι εκπληκτικός, ήταν υπέροχος απόψε και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Είναι πολυτέλεια να έχεις τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ομάδα σου”, τόνισε αρχικά ο MVP του αγώνα (τίτλο που πήρε για 10η φορά τη φετινή σεζόν), Κιλιάν Εμπαπέ, για να προσθέσει:

Kylian Mbappé: "We are all UNITED. We're all trying to do what's best for Real Madrid, for the club." pic.twitter.com/65dEYUkyZg — Madrid Zone (@theMadridZone) November 26, 2025

“Χρειάζεται να προστατεύσουμε τον προπονητή μας. Πρέπει να μείνουμε μαζί. Ως παίκτες, θα πρέπει να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο, να προστατεύουμε τον προπονητή μας και να προστατεύουμε όλο το προπονητικό επιτελείο.

Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι γιατί θα παλέψουμε για κάθε τίτλο αυτή τη σεζόν και θα το κάνουμε μαζί. Τι συνέβη στο κακό σερί μας; Παίζαμε άσχημα, αυτό συνέβη. Και όταν παίζεις άσχημα, δεν νικάς. Κόντρα στον Ολυμπιακό τα πήγαμε καλύτερα, παλέψαμε σκληρά για το σήμα”.