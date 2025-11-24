Ρεάλ Μαδρίτης: Η κριτική στον Αλόνσο, η κόντρα με Βινίσιους που κλιμακώνεται και τα ερωτηματικά ενόψει Ολυμπιακού

Η Ρεάλ Μαδρίτης “γκέλαρε” για 3η διαδοχική φορά. Πρώτα ήρθε η ήττα στο Λίβερπουλ, ακολούθησε η «λευκή» ισοπαλία στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ το βράδυ της Κυριακής (23.11.2025) ήρθε το 2-2 στην έδρα της Έλτσε για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που έχει το βράδυ της Τετάρτης (26.11..2025, 22:00) θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική του Champions League.

“Τρία παιχνίδια χωρίς νίκη μετατρέπουν πλέον κάθε αγώνα σε μια υπόθεση κρίσιμη: ο επόμενος είναι την Τετάρτη στο αποπνικτικό Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης στην Αθήνα εναντίον του Ολυμπιακού. Υπάρχει περιθώριο για λάθη. Αλλά δεν φαίνεται έτσι…”, αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca» για την Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια στιγμή, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει μπει στο “στόχασδτρο” αρκετών Μέσων.

“Πλήρης αποσύνδεση μεταξύ της ομάδας και του προπονητή” γράφουν στην Ισπανία

Την πιο… σκληρή κριτική, ο Αλόνσο, την εισέπραξε από τον Ρομπέρτο Γκόμες, της «Tribu», φιλικά προσκείμενης εφημερίδας, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός δημοσιογράφος, ανέδειξε όλες τις αστοχίες του 43χρονου τεχνικού λέγοντας:

«Τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, τρία ήττα, τρία άσχημα συναισθήματα… ο Τσάμπι Αλόνσο δεν πρόκειται να πάρει το χριστουγεννιάτικο μπόνους του. Αυτό που συνέβη χθες δεν ήταν απλώς σοβαρό, ήταν εξαιρετικά σοβαρό».

Συμπληρώνοντας ανέφερε: «Πλήρης αποσύνδεση μεταξύ της ομάδας και του προπονητή, Ακούστε όσους από εσάς λέτε ότι οι παίκτες δεν τον ακούν ή προσπαθούν να τον υπονομεύσουν. Το πρόβλημα είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα».

Το βαρύ κλίμα με Βινίσιους

Ο Ισπανός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης άφησε την Κυριακή (23.11.2025) στον πάγκο του Βινίσιους -με τον οποίο οι σχέσεις φαίνονται δύσκολες- και αρνήθηκε ότι η φόρμα της ομάδας έχει επιδεινωθεί καθώς προχωρά η σεζόν.

Σύμφωνα και με το πάντα έγκυρο “Athletic”, ο Βραζιλιάνος σταρ είναι τόσο δυσαρεστημένος με τον Βάσκο κόουτς, ώστε ενημέρωσε ο ίδιος τον Φλορεντίνο Πέρεθ σε κατ’ ιδίαν συνάντηση πριν από περίπου έναν μήνα πως δεν πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο στους “μερένγκες”, όσο εκείνος βρίσκεται στον πάγκο. Φυσικά, αποκορύφωμα όλης αυτής της κατάστασης, ήταν το ξέσπασα του παίκτη, τη στιγμή της αλλαγής του στο clasico με την Μπαρτσελόνα.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιό του Βινίσιουες λήγει το 2027 και όπως όλα δείχνουν πως η Ρεάλ καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κρατώντας ισορροπίες. Σε 17 εμφανίσεις φέτος, ο Βραζιλιάνος μετρά 5 γκολ και 4 ασίστ.

Και τώρα o Ολυμπιακός

Παρόλο που παρέμεινε στην κορυφή της La Liga και στην πρώτη οκτάδα του Champions League, η απόδοση της ομάδας δεν είναι καλή. Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπροστά της το σημαντικό ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει δυο μεγάλα “ερωτηματικά”, για την αποστολή της ομάδας. Ορελιέν Τσουαμενί και Αντόνιο Ρίντιγκερ προπονήθηκαν κανονικά σήμερα (24.11.2025) με την υπόλοιπη ομάδα, με τον Ισπανό τεχνικό να καλείται να αποφασίσει για την ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών στην τελευταία προπόνηση.

Τόσο για το αν θα τους συμπεριλάβει στην αποστολή, όσο και το αν θα τους έχει διαθέσιμους για σημαντικό χρονικό διάστημα στο φαληρικό γήπεδο.