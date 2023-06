Η δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα με 3-0 σε ένα παιχνίδι που “σημαδεύτηκε” όμως από ένα ατύχημα στην κερκίδα.

Μετά το τέλος του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια επί της Μπάρτσα Αθλέτικ, οι παίκτες της πρώτης πήγαν προς την εξέδρα για να πανηγυρίσουν, αλλά “πάγωσαν” λίγο μετά. Ένα μέρος της κερκίδας στο γήπεδο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο» κατέρρευσε μπροστά τους, φέρνοντας πλήθος κόσμου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Άπαντες στάθηκαν τυχεροί πάντως, αφού δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός και μόνο ένας οπαδός χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες, αλλά μόνο για ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ.

