Ρεαλ Μαδρίτης- Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερή εμφάνιση του Βαλβέρδε, πέτυχε χατ τρικ στο πρώτο ημίχρονο

Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει παρέλαση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Champions League με την Μάντσεστερ Σίτι, αφού ο Βαλβέρδε με τρία γκολ έδωσε αέρα πρόκρισης στη Βασίλισσα.

Ο Ουρουγουανός άνοιξε το σκορ στο 20′, περνώντας τον Ντοναρούμα και πλασάροντας σε κενή εστία, αφού πρώτα είχε κατεβάσει υπέροχα την μπάλα.

Στο 27′ με διαγώνιο σουτ νίκησε και πάλι τον Ιταλό τερματοφύλακα για το 2-0 της Ρεάλ, ενώ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους με τρομερή προσποίηση και ψύχραιμο πλασέ ολοκλήρωσε το τέλειο χατ τρικ του.

Πλέον, η ομάδα του Αρμπελόα καλείται να εκμεταλλευτεί τα τρία δώρα του αρχηγού της για να συνεχίσει στους 8 του Champions League.