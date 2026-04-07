Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2: «Απόδραση» και διπλό πρόκρισης για τους «Βαυαρούς» στο Champions League

Ο Κέιν πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στη Ρεάλ / REUTERS/Gonzalo Fuentes

Η Μπάγερν Μονάχου εμφανίστηκε έτοιμη για νίκη στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” και με εξαιρετική παρουσία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να φθάσει στο διπλό με 2-1 στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League.

Με τον Νόιερ να “βγάζει” μία σειρά από καλές επιθετικές προσπάθειες της Ρεάλ Μαδρίτης και τους Ντίας και Κέιν να “πυροβολούν” την άμυνα των γηπεδούχων, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από την Ισπανία και έγινε το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία.

Οι “Βαυαροί” είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο ημίχρονο και έψαξαν από νωρίς το γκολ, την ώρα που η “Βασίλισσα” έψαχνε κυρίως τους κενούς χώρους με Βινίσιους και Εμαππέ.

Ο Νόιερ “σταμάτησε” όμως αμφότερους στις καλύτερες ευκαιρίες των γηπεδούχων και η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 42′, με τον Ντίας να πλασάρει εύστοχα από κοντά για το 1-0, μετά από ωραίο συνδυασμό των Κέιν και Γκνάμπρι.

Οι φιλοξενούμενοι πήγαν έτσι με προβάδισμα στα αποδυτήρια και αιφνιδίασαν τους Μαδριλένους στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τον Κέιν να πλασάρει εξαιρετικά έξω από την περιοχή στο 46′, για το 2-0 των “Βαυαρών” στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε στη συνέχεια με ωραίο πλασέ του Εμπαπέ μετά από ασίστ του Αλεξάντερ Άρνολντ και “πίεσε” για την ισοφάριση, αλλά κινδύνεψε περισσότερο με τρίτο γκολ στο φινάλε. Το σκορ δεν άλλαξε όμως, με την Μπάγερν Μονάχου να πανηγυρίζει το διπλό με 2-1 και να γίνεται το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Οι συνθέσεις στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν (62′ Μιλιτάο), Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πιτάρς (62′ Μπέλιγχαμ), Γκιουλέρ (71′ Ντίαθ), Βινίσιους, Εμπαπέ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ (69′ Ντέιβις), Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90+3′ Γκορέτσκα), Ολίσε, Γκνάμπρι (69′ Μουσιάλα), Ντίας (90+3′ Μπίσοφ), Κέιν

