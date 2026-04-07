Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ Live για τα προημιτελικά του Champions League

Η ώρα για τα προημιτελικά του Champions League έφθασε! Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ ανοίγουν την αυλαία για τα πρώτα ματς στη φάση των “8”, με τις τέσσερις ομάδες να αναζητούν προβάδισμα πρόκρισης για την 4άδα.
9' Φοβερό σουτ του Τρινκάο σε αντεπίθεση της Σπόρτινγκ, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της Άρσεναλ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στα δύο γήπεδα
Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Άρσεναλ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Μορίτα, Σιμόες, Τζένι, Πέδρο Γκονσάλβες, Τρινκάο, Σουάρεζ
Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκαρντ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, Τροσάρτ, Γιόκερες
Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πίταρχ, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ
Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι, Ντίας, Κέιν
Πρώτα παιχνίδια για τη φάση των "8" του Champions League, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα
