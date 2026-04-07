Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ Live για τα προημιτελικά του Champions League

Πρώτα παιχνίδια για τη φάση των «8» του Champions League
Ρεάλ - Μπάγερν
Μονομαχία από το Ρεάλ - Μπάγερν / REUTERS/Gonzalo Fuentes

Η ώρα για τα προημιτελικά του Champions League έφθασε! Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ ανοίγουν την αυλαία για τα πρώτα ματς στη φάση των “8”, με τις τέσσερις ομάδες να αναζητούν προβάδισμα πρόκρισης για την 4άδα.

22:02 | 07.04.2026
Δοκάρι για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

9' Φοβερό σουτ του Τρινκάο σε αντεπίθεση της Σπόρτινγκ, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της Άρσεναλ

22:00 | 07.04.2026
Ξεκίνησαν τα δύο παιχνίδια!
21:58 | 07.04.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στα δύο γήπεδα

21:58 | 07.04.2026

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Άρσεναλ

21:57 | 07.04.2026
Οι ενδεκάδες στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ

 

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Μορίτα, Σιμόες, Τζένι, Πέδρο Γκονσάλβες, Τρινκάο, Σουάρεζ

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκαρντ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, Τροσάρτ, Γιόκερες

21:50 | 07.04.2026
Οι ενδεκάδες στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

 

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πίταρχ, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι, Ντίας, Κέιν

21:49 | 07.04.2026

Πρώτα παιχνίδια για τη φάση των "8" του Champions League, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα

21:49 | 07.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ

21:49 | 07.04.2026
