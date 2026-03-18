Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League: Όλα τα ζευγάρια

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των “16” της διοργάνωσης.

Από τα ζευγάρια των “8” του Champions League ξεχωρίζει η τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου, ενώ τεράστιο ενδιαφέρον έχει και η μάχη της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, με τη Λίβερπουλ.

Ισπανικός εμφύλιος υπάρχει στο τρίτο ζευγάρι, με την Μπαρτσελόνα να διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ το λιγότερο λαμπερό ζευγάρι είναι το Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ.

Οι Λονδρέζοι είναι το μεγάλο φαβορί, ωστόσο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη έδειξε ότι είναι ικανή για όλα.

Οι πρώτοι προημιτελικοί θα γίνουν το διήμερο 7-8 Απριλίου, ενώ οι επαναληπτικοί το διήμερο 14-15 Απριλίου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα- Ατλέτικο

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ με Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης με Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ