Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εμπαπέ δεν ταξίδεψε στην Τζέντα και χάνει το Super Cup Ισπανίας

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα είναι στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup της Ισπανίας που γίνεται στην Τζέντα, λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσει, λοιπόν, τον πρώτο τίτλο της σεζόν χωρίς τον Εμπαπέ. Ο Γάλλος τραυματίστηκε με την Μπέτις στον αγώνα της La Liga και υπήρχαν κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί στον τελικό του Super Cup, αν βέβαια οι μερένχες προκριθούν, κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (08/01/26, 22:00).

Το ιατρικό επιτελείο της «Βασίλισσας» δεν άναψε το πράσινο φως και έτσι ο Γάλλος δεν ταξίδεψε καν στη Σαουδική Αραβία, που θα διοργανώσει το Super Cup της Ισπανίας.