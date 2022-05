Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 14ο Champions League της ιστορία της, μετά το 1-0 επί της Λίβερπουλ στον τελικό του Παρισιού, με τον Κάρλο Αντσελότι να γράφει επίσης ιστορία.

Ο Ιταλός τεχνικός έγινε ο πολυνίκης του θεσμού, φθάνοντας τις τέσσερις κατακτήσεις με δύο διαφορετικές ομάδες, ένα μοναδικό επίτευγμα για τη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αντσελότι είχε οδηγήσει για πρώτη φορά ομάδα του στην κατάκτηση του τροπαίου το 2003, με τη Μίλαν να επικρατεί στον τελικό της Γιουβέντους και διπλασίασε τις επιτυχίες του με την ίδια ομάδα κόντρα στη Λίβερπουλ στην Αθήνα, το 2007.

Ακολούθησαν οι δύο επιτυχίες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η πρώτη το 2014 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και η δεύτερη και τέταρτη για τον ίδιο συνολικά, φέτος, ξανά με αντίπαλο τους “κόκκινους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Carlo Ancelotti becomes the first manager to ever win FOUR Champions League trophies 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/aHXhCMdOf3