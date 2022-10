Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στο τέταρτο δεκάλεπτο να πάρει προβάδισμα επί του Ολυμπιακού και το μομέντουμ για τη νίκη, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες είχαν πάντα “απάντηση”.

Ο Μπαρτζώκας το είπε μάλιστα στους παίκτες του και σε ένα τάιμ άουτ λίγο πριν το φινάλε, παρότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν στο -5 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε τάιμ άουτ που κάλεσε, ο προπονητής των Πειραιωτών ακούγεται να λέει: «Ακούστε παιδιά, απλώς θα πρέπει να παίξουμε καλά για δύο λεπτά. Θα κερδίσουμε το ματς αυτό».

Κάτι που συνέβη τελικά, αφού ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικό στα τελευταία λεπτά και έφερε… τούμπα το ματς, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

“listen guys, we just need to play good for 2 minutes. We are going to win this”#OlympiacosBC pic.twitter.com/l6XGuIWt9G