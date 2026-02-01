Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1: Νίκη με τα χίλια ζόρια και εκτέλεση πέναλτι στο 90+10′

Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ana Beltran

Γλίτωσε από μεγάλη γκέλα! Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να φτάσει στα τελευταία λεπτά των -μεγάλων- καθυστερήσεων για να κάμψει την αντίσταση της Ράγιο Βαγιεκάνο, επικρατώντας 2-1 στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο 15′ με τον Βινίσιους, όμως δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να “καθαρίσει” το παιχνίδι με δεύτερο γκολ. Μάλιστα, πέντε λεπτά πριν το γκολ της, έχασε με τραυματισμό τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο Ντε Φρούτος έφερε το ματς στα ίσα στο 49′, με την Ράγιο Βαγιεκάνο να μένει με δέκα παίκτες στο 80′, με την αποβολή του Σις, με κόκκινη κάρτα. Στο 90+10′ οι μερένγκες κέρδισαν πέναλτι, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να δίνει τη νίκη στους γηπεδούχους. Στο 90+13 ο Καβαριά αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με εννέα παίκτες.

