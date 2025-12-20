Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 2-0: «Λύγισε» την ομάδα του Αλμέιδα με Μπέλιγχαμ και Εμπαπέ

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της Σεβίλλης για τη 17η αγωνιστική της La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα, μιας και μείωσε στον 1 βαθμό την απόσταση της από την κορυφή, με τους πρωτοπόρους Καταλανούς να έχουν πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό στην έδρα της Βιγιαρεάλ το απόγευμα της Κυριακής (21/12/2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στο 38΄ και ο Κιλιάν Μπαπέ με πέναλτι στο 86΄ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ ο προπονητής της Σεβίλης Ματίας Αλμέιδα αποβλήθηκε στο ημίχρονο για διαμαρτυρία.

Tα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής της La Liga:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1

(90’+ Ντε Λα Φουέντε-45′ Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0

(72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη 2-0

(38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Μπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/12

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 21/12

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 21/12

Μπέτις-Χετάφε 21/12

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12

Βαθμολογία

Μπαρτσελόνα 17 43

Ρεάλ Μαδρίτης 18 42

Βιγιαρεάλ 15 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 17 34

Εσπανιόλ 16 30

Ρεάλ Μπέτις 16 25

Θέλτα 17 23

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 23

Σεβίλη 17 20

Χετάφε 16 20

Έλτσε 16 19

Οσασούνα 17 18

Ράγιο Βαγεκάνο 16 18

Μαγιόρκα 17 18

Αλαβές 17 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 17

Βαλένθια 17 16

Τζιρόνα 16 15

Ρεάλ Οβιέδο 17 11

Λεβάντε 16 10