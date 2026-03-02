Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε 0-1: Ήττα σοκ στο «Μπερναμπέου» για τους «μερένγκες» και -4 από την Μπαρτσελόνα

Ιστορική βραδιά! H Χετάφε πήρε το “μικρό” ντέρμπι της Μαδρίτης και έδωσε ισχυρό “χτύπημα”, στην προσπάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης, να φτάσει την Μπαρτσελόνα και την κορυφή στη La Liga.

Η Χετάφε επικράτησε με 1-0 τη Ρεάλ Μαδριτης στο “Μπερναμπέου” με ασύλληπτο σουτ εκτός περιοχής του Σατριάνο στο 39′ και άφησε τη ‘βασίλισσα” τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Να θυμίσουμε ότι πριν από δύο αγωνιστικές η Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με +2 από τους “μπαλουγκράνα”, ωστόσο, μέσα σε δύο εβδομάδες γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες (προηγήθηκε αυτή από την Οσασούνα με 2-1) κοιτάζει… από κάτω τη βασική της αντίπαλο στη μάχη του τίτλου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε μεγάλες ευκαιρίες, στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο εκνευρισμός των γηπεδούχων με την εξέλιξη του αγώνα φάνηκε στις καθυστερήσεις, όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μασταντουόνο, ο οποίος κάτι είπε στον διαιτητή με τον τελευταίο να στέλνει στ’ αποδυτήρια τον Αργεντινό! Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς και οι φιλοξενούμενη, με την αποβολή -με δεύτερη κίτρινη κάρτα- του Λίσο στο 90+7′.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 26ης αγωνιστικής

Λεβάντε – Αλαβές 2-0

(88′ 90+7′ Έσπι)

Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ 1-1

(35′ Ντε Φρούτος / 47′ Ινιάκι Γουίλιαμς)

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1

(28′ 37′ 69′ Γιαμάλ, 90+1′ Λεβαντόβσκι / 49′ Γκεΐγ)

Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1

(36′ Σολέρ)

Οβιέδο – Ατλέτικο 0-1

(90+4′ Άλβαρες)

Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2

(42′ Αγκουάδο, 90′ πεν. Μιρ / 7′ Γκαρσία, 57′ Ρομέρο)

Βαλένθια – Οσασούνα 1-0

(67′ πεν. Ραμαζάνι)

Μπέτις – Σεβίλλη 2-2

(16′ Άντονι, 37′ Φιντάλγκο / 62′ Σάντσεθ, 85′ Ρομέρο)

Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο 1-2

(35′ Βάνατ / 58′ Τζουτγκλά, 70′ αυτ. Ρέις)

Ρεάλ – Χετάφε 0-1

(39′ Σατριάνο)