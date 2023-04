Ο Τζέιμς Νάναλι και ο Ματίας Λεσόρ ήταν δύο ακόμη παίκτες της Παρτιζάν που τοποθετήθηκαν για τα ανεπανάληπτα επεισόδια που σημειώθηκαν στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε του δεύτερου αγώνα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τα πλέι οφ της Euroleague.

“Κατόπιν αναλογισμού της χθεσινής νύχτας, αυτή δεν είναι η εικόνα που θέλουμε εμείς οι παίκτες να παρουσιάζουμε για τους εαυτούς μας ή για τον οργανισμό που εκπροσωπούμε. Όλοι κάνουμε λάθη και τα συναισθήματα ξεχειλίζουν. Ελπίζω όλα να συγχωρεθούν, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με σεβασμό ο ένας για τον άλλον και να παίξουμε μπάσκετ”, τόνισε ο Τζέιμς Νάναλι της Παρτιζάν.

After reflecting on last night, that’s not the image we as players want to portray for ourselves or the organizations we help represent . We all make mistakes & emotions run high, hope all can be forgiven so we can move on with respect for each other & just hoop. 🙏🏾

— James Nunnally (@allornunn21) April 28, 2023

Από την πλευρά του, ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να απολογηθεί για όσα έγιναν στο παρκέ παρακαλέσει τους οπαδούς της Παρτίζαν να μην κάνουν την κατάσταση χειρότερη.

“Ό,τι συνέβη χθες βράδυ ήταν ατυχές και δεν αντικατοπτρίζει την αληθινή προσωπικότητα εμού και των συμπαικτών μου. Όλοι αντιδράσαμε στην ένταση της στιγμής και όλοι γνωρίζουμε τα λάθη που κάναμε σε αυτή την κατάσταση. Έχω μιλήσει με κάποιους παίκτες της Ρεάλ και ειδικά με τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος γνωρίζει τι έκανε. Μου ζήτησε να απολογηθεί στον Ντάντε (Έξουμ) και είναι πραγματικά λυπημένος που τον τραυμάτισε σε αυτή τη σύρραξη.

Ζητάω από τους οπαδούς μας στο Βελιγράδι, που είναι σπουδαίοι σε όλη τη σεζόν και έχουν δείξει παραδειγματική συμπεριφορά, να δείξουν την ίδια συμπεριφορά και να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση, ώστε να δείξουν και πάλι την αγάπη τους για την ομάδα”, ανέφερε ο Γάλλος σέντερ.