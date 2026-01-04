Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: «Γκέλα» στο Ανοέτα για την ομάδα του Σιμεόνε

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο γήπεδο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες με 1-1, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της La Liga.

Ο Σόρλοθ άνοιξε το σκορ για την Ατλέτικο Μαδρίτης στο 50′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Σιμεόνε και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, όμως αυτό δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Γκέντες στο 55′ έκανε το 1-1, το οποίο έμεινε και μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Η ομάδα του Σιμεόνε είναι στην 4η θέση μαζί με την Βιγιαρεάλ με 38 βαθμούς, ενώ η Σοσιεδάδ είναι στην 15η θέση της La Liga με 18 βαθμούς.